我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市中苗里5連霸里長邱信雄，2月6日清晨出門運動並熱心洽談土地公廟捐贈事宜時，不幸發生車禍重創頭部，搶救14天仍傷重不治，享壽81歲。據悉，邱里長深耕基層，自第2任起皆為同額競選，深受里民推崇。市長余文忠感嘆，經營水電材料批發的邱里長熱心公益，不僅連續15年自費認養全里120盞路燈，每年更舉辦感恩餐會慰勞志工。如今這位深受愛戴的基層領袖驟逝，令地方各界深感哀慟與不捨。意外發生在2月6日清晨5時許，高齡81歲的里長邱信雄，一如往常出門散步運動，在與里民泡茶敘舊期間，得知有人打算捐贈土地公廟的桌椅，隨即熱心地動身前往洽談，沒想到卻在路途中不幸遭遇車禍，頭部重創昏迷，儘管第一時間送往衛福部苗栗醫院搶救，隨後又緊急轉院至台中市醫院救治14天，最終仍因傷勢過重宣告不治。據了解，苗栗市中苗里里長邱信雄，在地方深受愛戴，已寫下連任五屆的輝煌紀錄，且自第二屆起均在無競爭對手的同額競選下高票當選，足見其深厚的民意基礎與里民的信任。對此，苗栗市長余文忠對此深表哀痛，並指出邱信雄里長家族經營水電材料批發事業有成，平時為人樂善好施且熱心公益。邱里長在任內表現極其認真負責，最令里民感佩的是他自擔任第二任里長起，便主動認養全里多達120盞路燈，這項善舉至今已連續堅持15年，默默守護里民的夜行安全。此外，邱里長每年農曆春節前夕都會特別舉辦感恩餐會，宴請里內的鄰長、志工及里民，感謝大家一年來的辛勞與付出，深受地方推崇。孰料如此熱心服務的基層領袖，竟在為公務奔走的途中遭逢死劫，令各界感到萬分遺憾與不捨。