▲胡迪過於老舊，頭頂禿一塊，被其他玩具吐槽「需要用褐色奇異筆補色一下」。（圖／YouTube@迪士尼影業）

胡迪頂禿頭回歸 跟夥伴對抗智慧平板「莉莉板」

《玩具總動員5》6月17日在台上映

《玩具總動員5》預告終於曝光，也確定6月17日在台上映！這個陪著全球觀眾長大的皮克斯王牌系列正式迎來第5集，時間線銜接《玩具總動員4》結局，當年選擇離開夥伴、跟著舊愛牧羊女寶貝踏上新生活的胡迪，如今因為更棘手的局勢再度回歸，這次對手不是哪個玩具，而是直接升級成高科技平板「莉莉板」，戰線拉到數位世代。不過重返戰場的他也被反派當場吐槽外型，牛仔帽一摘，禿頭超明顯，老戰友回歸第一秒就被嘴，場面超尷尬。預告中，胡迪摘下牛仔帽，頭頂稀疏明顯大禿頭，但老江湖氣場還在，他與巴斯光年重新並肩作戰，目標只有一個，就是對抗青蛙造型的智慧平板「莉莉板」，要把新主人邦妮從螢幕中解救出來。除了翠絲、抱抱龍等老戰友回鍋助陣，還出現整排巴斯光年大軍，場面直接升級成科技對抗玩具信念的大混戰。《玩具總動員5》不走童話濾鏡，而是把問題擺到檯面上講清楚，當孩子的目光被平板、手機全部吸走，玩具還能撐多久？故事不是在抓反派，也不是把科技妖魔化，而是誠實承認一件事：時代一直往前，童年的樣子早就變了，玩具卻只能站在原地，看著自己慢慢被擠到角落，那種被取代的無力感，才是這集最刺的地方。預告裡也交代胡迪為什麼會回來，他不是懷舊發作，而是看到邦妮的生活被螢幕塞滿，知道如果什麼都不做，他們真的只會變成背景擺設。這次電影配音陣容同樣全員到齊，湯姆漢克再度替胡迪獻聲，提姆艾倫繼續為巴斯光年注入熟悉靈魂，瓊安庫薩克回歸詮釋翠絲，托尼海爾也替叉奇上線，而新反派「莉莉板」則由葛莉塔李配音，聲線冷靜卻充滿壓迫感，光聽就知道來者不善。《玩具總動員5》6月17日在台上映。