總統賴清德新春期間行程不間斷，社群平台上也發布了多部過年影片，只見他今（20）日大年初四挑戰台語節奏遊戲，甚至在挑戰開始前發下豪語「講台語，怕什麼？直接來！」卻沒想到玩到後面大卡關，自己也不好意思地笑了，大批網友紛紛留言表示：「好可愛」、「還是很厲害」等。賴清德今發布新影片提到：「同事說要來一場台語大挑戰，我當然點頭答應，畢竟台語本來就是我最擅長的⋯⋯嗎？過年期間大家一起挑戰看看吧！」只見影片中，賴清德在遊戲開始前信誓旦旦表示：「你給我幾次機會，我應該都會答對！講台語，還怕什麼？沒關係，直接來！」而遊戲節奏一下，賴清德一開始還能很順暢跟上節奏，好幾題依序唸出梨仔、李仔、圓仔，好像有點實力，但到了第三題，就開始「有點卡」，雖然印仔、囝仔、金仔的台語都能說對，但重點是已經跟不上節奏。到了第四題，賴清德頓了頓，看起來有點想放棄，但還是重新開始挑戰，但已經失去節奏，最後他也不好意思地笑了！影片一出，大批網友紛紛留言表示：「好好笑，可愛死了，但還是好厲害」、「好可愛」、「好的～我們謝謝總統」、「超級可愛的威廉」等。