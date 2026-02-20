美國總統川普上任後為了解決美國與其他國家的貿易逆差，推行對等關稅，企圖透過關稅為籌碼來撬動與各國的貿易關係。然而，經過一年的風風火火，美國2025年貿易逆差縮減0.2%至9015億美元（約新台幣28.4兆元），但商品貿易逆差擴大至1.24兆美元，其中，去年美國對台貨品貿易逆差來到1468億美元（約4.6兆元），較2024年翻倍。
美國身為許多國家終端市場，再加上沒有足夠製造量能，因此長期都存在貿易逆差。川普上任以後認為，為了改善財政以及美國國內就業，開啟「美國優先政策」（America First），企圖吸引大規模製造業回流到美國生產，促進國內製造業復甦。
但有別於拜登時期透過優惠措施吸引廠商回流，川普採取對其他國家課徵對等關稅，強迫各廠商必須回來美國本土生產來免除關稅；其次，川普也利用對等關稅與各國進行貿易談判，改善美國與其他國家的貿易僵局，要求各國必須開放市場。
延伸閱讀 ：馬年展望／川普關稅、K型經濟 學者點評2026年兩大「灰犀牛」
以台灣為例，台灣在1月15日談定對等關稅為15%不疊加，2月再與美國政府簽署台美對等貿易協定（ART），其中就包含台灣必須開放美國農產品進入台灣，以及汽車關稅、健康食品等產品關稅歸零。
然而，根據美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）統計，川普對等關稅發布即將滿1年，美國貿易逆差並無明顯改善。美國2025年貿易逆差縮減9015億美元，較2024年下降20億美元、約0.2%；但商品貿易逆差擴大2.1%達1.24兆美元，創歷史新高。
而在各國方面，美國與台灣貿易逆差從730在2025年成長至1768億美元，成長約100%，推測與AI熱潮有關；美國與越南貿易逆差成長至1782億美元、成長約44%。
值得一提的是，美國於中國貿易逆差從2950億美元降至2021億美元，減少近3成。
