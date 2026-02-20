我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽在高雄港18號碼頭熱鬧登場。（圖／高市府觀光局提供）

「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」於今（20）日在高雄港18號碼頭熱鬧登場。高市府教育局指出，活動首日即吸引超過3000人次踴躍參與，教育局長吳立森也與大小朋友齊聚港灣，在藍天海景與遊樂園氛圍中專注揮動畫筆。活動適逢經典英雄超人力霸王60周年，特別現身高雄港與民眾同樂，吸引眾多孩童興奮圍觀。許多小朋友看到心目中的英雄降臨，迫不及待拿起畫筆，將超人力霸王守護地球的英姿與高雄港灣景色融入畫紙之中。活動現場設置完善的寫生與著色創作區，參賽者在開闊舒適的港區環境中自由發揮。港灣船影、湛藍海景與繽紛的冬日遊樂園設施相互輝映，成為最佳創作題材。現場孩子們專心調色、細心勾勒線條，家長則在一旁鼓勵與拍照記錄珍貴時刻。局長吳立森說，本次活動不僅提供孩童展現藝術創意與想像力的舞台，更透過親子共同參與的過程，促進家庭互動與情感交流。藝術創作不只是比賽，更是一段陪伴與成長的過程，讓孩子在自由創作中培養觀察力與美感，並為春節假期留下難忘回憶。此外，活動亦獲得知名文具品牌飛龍文具Pentel熱情贊助，參賽者報名即可獲得精美蠟筆作為紀念，完成作品繳交後還可參加扭蛋活動，增添驚喜與趣味。「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將持續至2月22日，民眾可把握春節假期，攜家帶眷前往高雄港18號碼頭，在港灣美景與英雄陪伴下，體驗藝術創作的樂趣，共同留下充滿色彩與歡笑的冬日回憶。