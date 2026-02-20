我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨（19）日發生天鵝船翻覆，一名男童跟家人一起搭船因船隻翻覆，受困船底溺斃。鯉魚潭位在花東縱谷國家風景區內，主管機關為交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處。觀光署表示，疑似是載客小船行駛經過湧浪，造成天鵝船翻覆，正擷取監視錄影畫面比對行駛案發地點的疑似船舶；相關影像也將提供警方認定是否觸犯公共危險罪。昨日下午2時50分時，遊客中心接獲民眾告知，潭東接近岸邊約20公尺處，有天鵝船船翻覆，花東縱谷國家風景區管理處人員及周邊業者（水域巡守隊）立即前去救援，並通報消防隊，約下午3時消防隊至潭西情人碼頭待命。當時男童親友共4位大人加1位9歲小朋友，5人一同踩由萬國號業者，經營的水上腳踏船（天鵝船）遊湖，全程穿救生衣。船翻覆時9歲小朋友疑似被翻船的船頂蓋住。小朋友經搶救上岸急救時已無呼吸心跳，並送去慈濟醫院搶救；其中2位大人疑有失溫由救護車送醫，另2位大人自行就醫。觀光署表示，本案疑似載客小船行駛經過湧浪造成天鵝船翻覆，花東縱谷國家風景區管理處刻正擷取監視錄影畫面，比對行駛案發地點之疑似船舶。依水域遊憩活動管理辦法規定，花東縱谷國家風景區管理處公告「鯉魚潭水域遊憩活動限制事項」中，水上腳踏車是本水域開放的水域遊憩活動種類之一。另，鯉魚潭船舶航行速度禁止超過每小時10浬（18.25公里/小時），若是違反規定者將依發展觀光條例規定辦理，處5000元以上、100萬元以下罰鍰，相關影像也將提供警方認定是否觸犯公共危險罪。觀光署強調，業者出租予遊客在鯉魚潭從事水上腳踏車活動，除應有合法營業登記證及要求遊客應著合格救生衣外，也要投保責任保險（含無過失責任理賠部分），以確保遊客安全及權益，經查萬國號已依規定投保保險。