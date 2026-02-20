我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳申梅今年過年和老公一起在家吃鮑魚盆菜（如圖），將豐盛的幸福分享給粉絲。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

歌手吳申梅與科技業高層老公Eric結婚邁入第4年，當起香港豪門媳婦可說是越來越得心應手！今年春節除夕夜，她和老公兩人沒有選擇外出人擠人，而是在家嗑頂級鮑豪華盆菜。面對滿滿一盆頂級的山珍海味，加上深夜加碼煮的熱呼呼湯圓，讓她看著自己圓潤了一點的體態，忍不住樂喊真的吃到幸福肥。身為稱職的香港豪門媳婦，吳申梅在春節前就開始跟著老公做傳統的「洗邋遢」大掃除，將家裡除舊佈新。為了犒賞一整年的辛勞，小倆口特別訂購了米其林星級餐廳「新同樂」的豪華盆菜，內容物除了招牌的25頭鮑，還有刺參、花膠、即烤乳豬、鵝掌。兩人除夕夜一邊大啖美食，一邊在家開起電影party，享受過年的放鬆時光，也難怪吳申梅會笑著認證自己身上多長了幾兩快樂的幸福肥。除了在香港享受兩人世界，初二時老公Eric貼心地陪她飛回台灣娘家，與媽媽瑪莉姐開心團聚。兩人還趁著假期進戲院朝聖國片《陽光女子合唱團》，深知老婆是愛哭包的Eric，超前部署從家裡帶了一整包上百抽的面紙進影廳。果不其然，吳申梅整場哭到梨花帶雨，直接把一大包衛生紙用光光，讓粉絲直呼這老公真的太貼心。婚姻生活甜蜜，吳申梅的演藝事業也迎來大豐收。她親自參與創作的台語新歌〈外家〉在年前打進全台KTV系統。帶著好成績與喜氣，吳申梅在大年初四今（20）日就提早開工，南下雲林參與公益活動，將過年的溫暖與祝福傳遞給更多需要的人。