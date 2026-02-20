我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙演唱會音樂總監洪敬堯曝光今（20）日晚間將演出的現場畫面，並以「光」來形容美妙的音樂節目內容。（圖／翻攝自洪敬堯臉書）

天后江蕙初四開工，今（20）日晚間將正式在台北小巨蛋開唱，為一連五場的江蕙演唱會《無,有》安可場揭開序幕。音樂總監洪敬堯也在臉書上搶先曝光場內的空場畫面，他昨（19）日寫下：「大年初三。場館座位還是空的，光先來了。有些開始，本來就不需要掌聲，很多重要的開始，都是這樣發生的。」從洪敬堯臉書上也可看出，他陪家人吃年夜飯、走春、陪老婆回娘家，週三現身在小巨蛋彩排，相關團隊也都已進駐。洪敬堯以「光」來形容今晚即將出現的美妙演出內容，引發粉絲期待。回顧去（2025）年江蕙演唱會，締造23場都爆滿的盛況，當時粉絲就許願，希望能加場，有人想二刷，有人則是一開始就沒買到票，希望能躬逢其盛。為此，今年江蕙在初四開工的加碼場，可說是意義非凡。主辦單位寬宏藝術表示，將重現2