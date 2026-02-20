天后江蕙初四開工，今（20）日晚間將正式在台北小巨蛋開唱，為一連五場的江蕙演唱會《無,有》安可場揭開序幕。音樂總監洪敬堯也在臉書上搶先曝光場內的空場畫面，他昨（19）日寫下：「大年初三。場館座位還是空的，光先來了。有些開始，本來就不需要掌聲，很多重要的開始，都是這樣發生的。」
江蕙捨出國行程陪粉絲！初四開工登小巨蛋
從洪敬堯臉書上也可看出，他陪家人吃年夜飯、走春、陪老婆回娘家，週三現身在小巨蛋彩排，相關團隊也都已進駐。洪敬堯以「光」來形容今晚即將出現的美妙演出內容，引發粉絲期待。回顧去（2025）年江蕙演唱會，締造23場都爆滿的盛況，當時粉絲就許願，希望能加場，有人想二刷，有人則是一開始就沒買到票，希望能躬逢其盛。為此，今年江蕙在初四開工的加碼場，可說是意義非凡。
主辦單位寬宏藝術表示，將重現2
025年的頂級製作規格，在視覺設計與音樂編排上注入新意與驚喜， 讓觀眾重溫經典，更能感受二姐江蕙對音樂的全新詮釋。江蕙表示，原本以為沒檔期，原本有安排過年出國行程，沒想到能順利加場，為此她特別調整計畫，希望能以更溫柔、自在的歌聲，陪大家度過這個溫馨的新春佳節。
二姐承諾！以最熟悉的歌聲帶大家回味
為了準備今晚起至2月25日的五場重磅演出，江蕙在過年期間也是行程滿檔。她去年就曾提及自己的備戰與放鬆訣竅，首先是提前和家人圍爐聚餐，因為過年期間需要密集彩排，她提前與家人吃團圓飯，之後就安心彩排，把最好的狀態留給舞台。
此外，她也會趁著空檔，她特別抽空到宜蘭傳藝中心走春。她分享，那裡有她小時候的回憶，加上離台北近，在那裡散心能讓她真正放鬆、充飽電，進而站上台把最好的歌聲獻給大家。
