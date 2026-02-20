春節過年連假長達9天，不少店家選擇在過年期間直接休息，或提早打烊，方便員工回家圍爐團聚，大街上一條街全空的情景見怪不怪。但就有民眾表示，過年街道十分冷清，卻發現連鎖便當店「梁社漢排骨」多數分店從初一、初二起就開始營業，大讚根本是過年吃飯救星，也有人點名速食餐廳「麥當勞」十分佛心，過年同樣照常營業，造福想解嘴饞的老饕們。
過年一堆店沒開！眾公認「吃飯救星」是它：除夕就報到
一名網友在PTT八卦版發文，表示過年期間街道上十分冷清，但連鎖便當店「梁社漢排骨」不僅提供顧客外帶，同樣也開放顧客內用，店面人潮滿滿，一查才發現梁社漢從初二開始就營業了，為了體諒母親下廚辛苦，當下直接買了全餐回家解決，讓他讚賞「梁社漢便當是不是過年吃飯的救星」。
貼文曝光後，瞬間引來不少人推薦，「過年有開店家都很棒」、「過年有開沒加價就佛心了」、「它排骨很大塊」，甚至還有網友透露「我們全家還真的除夕去吃梁社漢」。
梁社漢排骨超佛心！有分店初一就營業：排骨大、品質穩
據了解，春節連假過年期間，不少店家為了讓員工可以好過年，部分店面從小年夜開始休息，甚至有店面從連假第一天就暫停營業，休到下週一初七（23日）才開工。但梁社漢排骨部分分店從初一就正常營業，像是嘉義仁愛店等，也有門市小年夜、除夕依舊營業，僅晚上休息。
不僅如此，梁社漢排骨在過年期間也無加價規劃，熱門主餐價格範圍大約在95元至195元間，雖然訂價偏中高，但還算在合理範圍內，憑藉「乾淨、穩定、肉大塊」等品質優勢，被許多台灣人認為是高CP值的精緻便當選擇。
不只梁社漢排骨有開！麥當勞過年「照常營業」不中斷
值得一提的是，過年吃飯救星不只梁社漢排骨，也有人提到「麥當勞」等速食餐廳也是過年吃飯救星首選。據了解，麥當勞今年相當佛心，全台百貨公司以外的門市春節「照常營業」不中斷。春節限定推出的金銀招財薯來堡、金迎招財福堡等，也都是每年過年的熱門美食。
但除了麥當勞以外，漢堡王多數分店過年時間也有營業，但採取分店差異化管理，建議民眾出發前建議先致電確認。頂呱呱也十分好心，僅有除夕街邊門市營業至17時提早打烊，百貨門市依商場公告為主，初一至初六，全台門市正常營業，造福許多想解嘴饞的民眾。
資料來源：梁社漢排骨、麥當勞
