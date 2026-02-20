我是廣告 請繼續往下閱讀

過年一堆店沒開！眾公認「吃飯救星」是它：除夕就報到

但連鎖便當店「梁社漢排骨」不僅提供顧客外帶，同樣也開放顧客內用，店面人潮滿滿，一查才發現梁社漢從初二開始就營業了，為了體諒母親下廚辛苦，當下直接買了全餐回家解決

▲梁社漢排骨飯在過年期間不僅提供顧客外帶，同樣也開放顧客內用，店面人潮滿滿。（圖／記者徐銘穗攝）

梁社漢排骨超佛心！有分店初一就營業：排骨大、品質穩

但梁社漢排骨部分分店從初一就正常營業，像是嘉義仁愛店等，也有門市小年夜、除夕依舊營業，僅晚上休息。

▲連鎖便當店「梁社漢」主餐價格範圍大約在95元至195元間，雖然訂價偏中高，但還算合理範圍內，憑藉「乾淨、穩定、肉大塊」等品質優勢，被許多台灣人認為是高CP值的精緻便當選擇。（圖／翻攝梁社漢排骨臉書）

不只梁社漢排骨有開！麥當勞過年「照常營業」不中斷

麥當勞今年相當佛心，全台百貨公司以外的門市春節「照常營業」不中斷。春節限定推出的金銀招財薯來堡、金迎招財福堡等，也都是每年過年的熱門美食。