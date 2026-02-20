我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣今（20）日適逢大年初四，大家喜迎新春、互道恭喜，而桃園市是一座多元文化共融的城市，匯聚來自世界各地的新住民朋友，使不同國家的新年文化在此交會綻放，包括越南、印尼、泰國、菲律賓等，儘管各國新年慶祝的日期與形式不盡相同，卻同樣蘊含著對平安、幸福與嶄新希望的共同祝福。對此，桃園市婦幼局長杜慈容表示，新住民朋友是桃園城市的重要家人，市府持續尊重並欣賞各國多元的新年文化，透過文化分享與交流，讓不同族群在桃園感受到節慶的溫暖與歡樂。農曆春節來到，桃園婦幼局指出，在華人文化圈中，中國大陸新年為農曆春節，最重要的傳統節慶之一，重視返鄉團圓與拜訪親友。家家戶戶張貼春聯、準備年夜飯，透過走春拜年、互道祝福，象徵辭舊迎新、迎接福氣與好運，也展現華人社會深厚的家庭情感與文化傳承。值得注意的是，越南新年同樣是農曆春節，是越南一年中最重要的節慶，重視返鄉團圓與家庭凝聚，除夕夜全家齊聚享用年夜飯，並以方粽、圓粽及年花象徵辭舊迎新，祈求新的一年平安順遂。印尼及穆斯林國家則於伊斯蘭曆新年期間，透過走春、開放門戶與親友互訪，展現族群和諧共融的生活樣貌，象徵心靈更新、感恩與祝福。泰國新年則又稱宋干節，日期固定為每年4月13日至15日，潑水儀式與向長輩敬水祈福為重要傳統，寓意洗去過去一年的不順與煩憂，迎向潔淨、平安與好運。此外，菲律賓新年為陽曆元旦，象徵圓滿與富足，家家戶戶準備圓形水果，並於跨年夜以音樂、倒數及歡慶活動迎接新年到來；柬埔寨與緬甸新年日期為每年四月中旬，則結合佛教信仰與社區文化，透過潑水祈福儀式、互相祝賀及傳統活動，凝聚族群情感與社會連結。