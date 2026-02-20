我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王惠美和整排笑意盈盈的綠營人士站在一起，表情嚴肅地盡好「當地方官」的本分。（圖／翻攝鹿港天后宮臉書，2026.02.19）

▲王惠美臉書分在鹿港天后宮發紅包的影片，即使被洗版仍以平常心對待。（圖／翻攝王惠美臉書，2026.02.19）

總統賴清德昨天到鹿港天后宮發放小紅包，致詞時提到國民黨籍縣長王惠美的次數比綠營縣長候選人陳素月還多，引起外界議論，甚至懷疑賴清德「假仙」、「想策反」、「有政治陰謀」。在地政治人物卻認為稀鬆平常，「就台南人遇到鹿港人的正常反應啊！禮尚往來是一府二鹿的基本素養」。賴清德連續3年到鹿港天后宮發放新春小紅包，今年他似乎有感而發，連番稱讚國民黨縣長王惠美「當立委時理性問政」、「縣長8年辛苦打拚出好成績」，藍綠和諧的畫面讓部分民眾看不下去，導致王惠美臉書被洗版，有人罵她馬屁精、有人要她遠離賴瘟神，但也有人讚她很有風度。近10年台灣政壇中央由綠營執政、地方則是藍營佔優勢，有些藍營縣市長與中央「王不見王」，最典型例子就是前南投縣長林明溱，前行政院長蘇貞昌曾公開點名「我到南投5年沒見過他1次」。在中部藍營首長之中，王惠美算是異數，只要不是選舉場合，若院長、總統、副總統到彰化，她幾乎都親自出席。一名地方民代表示，這和王惠美出身鹿港有很大關係，鹿港人極重禮數，老一輩認為中央首長下鄉，地方父母官相陪是基本禮貌「不論什麼黨都一樣」。王惠美20幾歲參選縣議員，接著是鹿港鎮長、立委，一隻孤鳥能在北溫、南謝的傳統派系環境中，以清新形象被國民黨提名，進而從民進黨魏明谷手中奪回彰化江山，在在顯示她如賴清德所說「站在彰化縣的立場質詢」、不過度強調政黨色彩的問政特質，受到中間選民認同。外傳王惠美年底交棒後，可能在2028回鍋選立委，但她昨天和鹿港區綠委陳秀寶站在一起，不僅未見硝煙味，兩人還開心地聊了幾句，反而是將麥克風交給即將選縣長的陳素月時，表情不怎麼好看，言行完全體現人不親土親、她「先是鹿港人，才是政治人物」的態度。所謂「一府二鹿」，台南與鹿港在台灣發展的歷史長流中，奠下政治文化、商業文化的歷史根基，至今保有精緻人文特色，人民在地認同與土地情感也高。賴清德不只一次說過，每次來到鹿港就像回到台南，相較其他藍營縣市長出現時總是綿裡藏針，即便喜怒形於色的王惠美偶爾出現臭臉，但在賴清德心中，她依舊是當年那個「親切的、理性問政的王立委」。得知王惠美臉書被洗版、民眾懷疑賴清德的讚美充滿算計，民進黨籍彰化市長林世賢感到不解，他認為「總統到訪地方、縣長親自陪同，這是基本禮貌、很正常的事啊！難道大家覺得不同政黨就不該合作、彼此抵制才好？我們彰化人不是這樣的。」