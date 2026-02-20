我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅德爾認為，高錦瑋能帶給國家隊很好的比賽節奏，只要維持他在雲豹時的侵略性，無論在哪個體系都能做出貢獻。（圖／記者朱永強攝）

▲針對台灣男籃近年在國際賽成績起伏不定的現況，羅德爾以過去帶領德國隊的經驗分享，建設國家隊最核心的部分在於「球員的開發」。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.01）

隨著世界盃男籃資格賽第二階段即將開打，桃園台啤永鋒雲豹主戰後衛高錦瑋再度入選台灣男籃培訓名單。曾任德國及埃及國家隊主帥、擁有豐富國際賽執教與球員經驗的雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl），近日受訪時談到高錦瑋的國家隊角色，也以豐富的國際賽執教經驗分享「人才開發」與「體制的穩定性」是台灣男籃通往更大舞台的重要道路。世界盃男籃資格賽第二階段16人名單公佈後，雲豹主戰後衛高錦瑋成功入列。若能夠進入最終12人名單，母隊主帥羅德爾認為高錦瑋即便作為替補，也能發揮與在職業球團時相同的價值。「在去年夏天的亞洲盃，他是一名替補球員，上場時間並不多但他能把球隊運作得非常好，並且創造好的出手機會，在替補端提供關鍵的外線火力。」羅德爾認為，高錦瑋能帶給球隊很好的比賽節奏，只要維持他在雲豹時的侵略性，無論在哪個體系都能做出貢獻。台灣男籃長年以來，中華男籃在國際賽的表現並不理想，選訓體系也經常被人拿出來討論，但台灣男籃不僅在2025年八月的亞洲盃男籃睽違12年重返八強，最終更以第五名的成績作收，排名超越日本、韓國、菲律賓等傳統勁旅。在最近的世界盃資格賽中，雖然面對日本展現競爭力，最終還是接連吞下兩敗。針對台灣男籃近年在國際賽成績起伏不定的現況，羅德爾以過去帶領德國隊的經驗分享，建設國家隊最核心的部分在於「球員的開發」。他認為，必須不斷有具備天賦的年輕球員進來挑戰資深前輩，透過這種良性競爭來刺激整體戰力的提升。除了人才開發，羅德爾更強調「穩定」的重要性。他分享自己在德國、埃及國家隊的經驗與看法認為，一個國家隊的計畫需要時間去堆疊與建立，不能頻繁更換體制：「教練需要足夠的時間來打造體系，並真正為這支球隊烙下印記。如果教練團和訓練計畫一直變動，就很難維持穩定的表現。」值得一提的是，羅德爾的教練生涯先在2015年光州世大運幫助德國代表隊拿下銀牌，2017年正式接掌德國男籃總教練，任內最具代表性的成就是帶領德國男籃在2020東京奧運挺進8強，成功讓世人見證德國在世界舞台上逐步崛起的過程，近年則轉往埃及聯賽執教並接任埃及國家男籃總教練。