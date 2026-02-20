我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓馬尼拉近日發生殺人分屍案，當地警方19日逮捕一名自稱是台灣人的32歲男性凶嫌，經刑事局駐菲律賓聯絡官、駐菲律賓台北經濟文化辦事處調查，嫌犯坦承是中國新疆公民，是透過網路購買假的中華民國護照。綜合中央社、菲律賓媒體報導，馬尼拉華人區15日有拾荒者發現一個裝有屍體的藍色塑膠桶，屍體已被分屍。警方循線追查，先行逮捕一名涉嫌協助運屍的華人，19日再逮捕一名32歲王姓男凶嫌，警方公布資料稱凶嫌持中華民國護照。不過，中文名字裡面的「小」字，英譯為Xiao，不符合台灣一般譯法Hsiao。刑事局駐菲聯絡官今（20日）前往當地警局探視並查證凶嫌身分，凶嫌坦承來自中國新疆，並供稱是透過Telegram應用程式購得偽造的的台灣護照。駐菲律賓台北經濟文化辦事處也發布聲明，在獲悉部分報導將被捕個人描述為台灣籍後，辦事處立即啟動核實程序。經仔細檢查嫌犯所持之護照，確認該文件為偽造的台灣護照。辦事處官員親自探視該名嫌犯以進行領事核實，在訪談過程中，嫌犯無法提供有效的台灣身分證字號，並承認其為中國籍，嫌犯也進一步供稱，該本偽造的台灣護照是透過Telegram應用程式購買。辦事處強調，台灣政府尊重菲律賓共和國的司法程序，並將繼續根據適用法律規範，與菲律賓當局保持合作，特別是涉及文件詐騙與跨國犯罪之事務。