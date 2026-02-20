28歲北影影后王淨和大3歲新生代演員曹佑寧交往約3年，感情穩定，小倆口曾經否認會閃電結婚，不過近日兩人的最新貼文都不約而同出現「婚戒」的曖昧符號，如男方把看似戒指的物品放在女方的照片上，以及女方擺出被求婚的POSE，都被聯想好事將近，對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問曹佑寧、王淨，截稿前未獲回覆。
疑似戒指放王淨手上 小曹IG貼文引人聯想
曹佑寧18日大年初二在IG發文，分享數張返鄉過年的照片，其中兩張有女友王淨的痕跡，一張為他把王淨的愛犬「勘吉」扛在肩膀上，另一張是女方主演的國片《鬼才之道》劇照小卡，有意思的是，卡片上放著一只貌似戒指的小物，且放的位置「恰好」在王淨的手上。
而王淨16日除夕當天也有發文，分享近期勤跑新片《功夫》宣傳的花絮照，其中一張照片，她穿著《功夫》宣傳服，將左手向前伸，做出求婚時女方被戴上戒指的動作。
針對曹佑寧、王淨發布疑似閃婚的符號，不少網友興奮留言：「只有我發現戒指嗎？還在手上啊救命」、「居然還有放同學（王淨）的閃卡」、「是隨時把女朋友帶在身邊的意思嗎」、「永遠經典的最後一張照片」、「一直閃！」
認了同居、出門前擁吻 小曹：我們比較坦誠
曹佑寧2024年上節目宣傳電影，在主持人小S逼問之下，承認和女友王淨經常住在一起、每天出門前都會擁吻，最喜歡女方的部位為嘴唇，因為形狀很好看、親起來很軟，對於公開與另一半的親密互動，曹佑寧大方表示：「情侶間本來就要有儀式感！」
此外，曹佑寧也曾經被問及早上出門工作是否有收到王淨「愛的加油」，他害羞地點點頭，「我是很誠實的人，今天當然還是有（擁吻）」，笑說在節目上一不小心透露太多私事，回家後王淨也沒有責怪他，「我們一向比較坦誠！」
資料來源：曹佑寧IG、王淨 Gingle IG
