今天是大年初四，而2026年農曆春節 9 天連假後續也只剩下2天，你是否有帶著毛寶貝出遊了呢？新北市動保處今（20）日特別公布了 「寵物友善旅遊地圖」，精選新北市 927 間店家 與 10 大旅遊路線，無論是想去文青咖啡館還是挑戰親山步道，一篇懶人包幫你搞定毛孩的食衣住行！
本文摘要
📍新北寵物旅遊 10 大路線
海線：看海、玩沙、拍奇岩
如果你家的毛寶貝熱愛奔跑或玩水，北海岸四條路線將是首選！
1. 白沙灣逐浪小旅行 (石門)
路線： 石門洞 → 麟山鼻步道 → 白沙灣海水浴場。
特色亮點： 在石門洞打卡，到白沙灣讓毛孩踏浪、追浪，感受海風。
2. 野柳奇岩與海岸之旅 (萬里)
路線： 野柳地質公園 → 龜吼漁港 → 漁夫市集 → 獅頭山公園。
特色亮點： 欣賞奇岩美景，觀察海蝕奇觀。
注意事項： 野柳地質公園內需全程牽繩。
3. 金山溫泉海岸行 (金山)
路線： 金山老街 → 中角灣沙灘。
特色亮點： 上午逛老街感受文化，下午在沙灘看夕陽「放電」。
4. 南雅奇岩與九份海景遊 (瑞芳)
路線： 南雅奇岩 → 九份老街 → 昇平戲院外廣場 → 九份觀景平台。
特色亮點： 結合山城文化與自然海蝕奇景。
山線：森林芬多精、漫步古道
適合體力充沛、喜歡冒險的毛孩。
5. 烏來桶後山林秘境 (烏來)
路線： 烏來老街 → 桶後溪 → 桶後越嶺步道。
特色亮點： 享受原民美食，在秘境中呼吸芬多精，親近大自然。
6. 小碧潭河岸與和美山 (新店)
路線： 和美山步道 → 小碧潭河岸公園 → 碧潭吊橋。
特色亮點： 輕鬆爬升換取舒心展望，傍晚賞碧潭夜景。
7. 淡蘭古道與深坑風情 (石碇/深坑)
路線： 淡蘭吊橋 → 石碇溪畔 → 深坑老街。
特色亮點： 林蔭健行享受流水聲，傍晚回深坑老街品嚐美食。
文創/河岸：懷舊文化、慢活輕旅行
適合愛拍照、體力一般，或喜歡悠閒步調的小型犬貓。
8. 淡水紅樹林與老街遊 (淡水)
路線： 紅樹林生態步道 → 淡水老街 → 淡水古蹟博物館 → 淡水河口。
亮點： 兼具生態與古蹟，看夕陽畫下句點。
注意事項： 古蹟空間需使用 背袋、背巾或推車。
9. 空軍三重一村 × 眷村文化 (三重)
路線： 空軍三重一村 → 三重/蘆堤寵物公園。
亮點： 眷村風情美拍，午後到專屬寵物公園盡情奔跑。
注意事項： 一村內需全程牽繩。
10. 八里左岸的河岸慢行 (八里)
路線： 八里左岸自行車道 → 渡船頭老街 → 十三行博物館戶外草坪。
特色亮點： 欣賞河岸風光，十三行戶外公園設有「附帶狗便袋」的垃圾桶。
📍新北市927「友善店家名單」 地圖
新北市目前一共有927間動物友善店家，從板橋市區、淡水八里河岸、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的北海岸到新店、烏來、坪林山區通通都有，其中又以板橋區數量最多。
新北友善店家名單地圖：點此查看
📍帶毛孩出遊 5 大必看守則
安全防護： 春節期間鞭炮聲多，務必全程繫牽繩，避免毛孩受驚走失。
暈車防範： 長途遠行前可諮詢獸醫，並保持車內通風、調整餵食時間。
清潔禮儀： 隨身攜帶拾便袋，維護新北寵物飼主的好名聲。
疫苗紀錄： 確認毛孩已完成狂犬病疫苗接種，並隨身備妥證明。
裝備齊全： 準備背袋/推車（因部分古蹟/店家限制不落地）。
資料來源：新北市動保處
