省道：台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段

銜接國道：有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線臺中環線銜接國道3號霧峰交流道路段，台88線鳳山至五甲西向路段

觀光風景區及新春參拜：台2線及台2乙線關渡至淡水路段，台3線大溪及大湖路段，台9線新店至烏來北向路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段，台9線礁溪路段

春節連假倒數三天，截至今（20）日下午3點，省道大致順暢，但日月潭、紫南宮路段等出現局部車多壅塞情形，但無重大事故或長時間壅塞。公路局提醒清境農場等4處觀光熱點停車率高，已啟動相關疏運措施。另，為因應澎湖地區旅客返回本島需求，航港局備妥海空聯防機制，週末澎湖輪由澎湖往高雄船班合計尚有95個艙位。省道部分地區如台2線大武崙路段、台9線崇德及中仁隧道路段、台3線紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台21線日月潭路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。另台3線北埔老街、台14甲線清境農場、台18線阿里山遊樂區及台21線日月潭共4處觀光熱點停車率皆已超過8成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。公路局將持續監控車流，籲請用路人留意即時路況資訊。明（21）日是大年初五，公路局預估將有北返及出遊車潮，易壅塞路段估如下：公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。在國道客運部分，截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,036班次，疏運33,607人；東部國道客運路線共計行駛534班次，疏運11,014人。 明日為春節連續假期第8日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有56%空位，東部國道客運尚有81%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢另，澎湖地區可能有大量旅客返回台灣本島需求，除空運服務外，航港局已備妥海空聯防機制，自2月21日（六）、22日（日）、23日（一）起每日下午4時安排澎湖輪由馬公往高雄船班，目前2月21日尚有38個空位、2月22日尚有57個空位、23日尚有460個空位，建議有需要旅客可多加利用搭乘，並可至澎湖輪訂位購票系統訂票及查詢。