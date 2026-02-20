我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院公共工程委員會日前公布「第25屆公共工程金質獎」得獎名單並舉行頒獎典禮，表揚全國公共工程優良成果。桃園市政府新建工程處表現亮眼，共有2項工程脫穎而出，其中「機場捷運A7站區開發案區外道路（變二）新闢工程」榮獲土木類「優等」，「桃園市大園區菓林市地重劃工程」則獲土木類「佳作」，充分展現市府在公共工程規劃設計、施工品質及整體執行成效上的卓越成果。桃園市工務局指出，本次榮獲土木類優等獎的「機場捷運A7站區開發案區外道路（變二）新闢工程」（牛角坡橋），工程範圍西起龜山區文化一路，向東銜接牛角坡路與樂善一路口，全長約170公尺（含96公尺橋梁），道路寬約20公尺，規劃雙向4車道，並於兩側設置人行道，兼顧車輛通行效率與行人安全。該路段因跨越十八份坑溪，工程採全場撐結構形式興建π型橋梁，以克服溪流及山坡地地形限制，並設置2座小型滯洪池，提升邊坡穩定性及整體排水能力，全案已於114年4月順利竣工並啟用。工程秉持環境友善理念，採用竹削擋土及井式基礎等工法，結合交通機能、人本空間、智慧設施與生態永續設計，實踐人與環境互利共生的工程精神。值得一提的是，本案曾榮獲113年「第18屆金安獎－特優」肯定，為金安獎創立以來地方政府首件獲得「特優」殊榮之工程，本次再獲公共工程金質獎肯定，為市府公共工程品質再添佳績。另獲土木類佳作獎的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，以「飛機下的幸福城市」為規劃主軸，針對大園菓林地區原有土地破碎、公共設施及生活機能不足等問題，進行整體重劃與系統性改善。全案重劃面積約42.75公頃，工程內容包括新闢道路總長約9,667公尺、新建橋梁，並設置綠地、兒童遊樂場及停車場，規劃行人庇護島與雙色溫路口，全面完善人行道空間，有效提升交通安全與通行便利性，營造舒適友善的生活環境。另同步設置3座滯洪池，並建置污水分支管、共同管道、自來水管線及排水箱涵等基礎設施，強化區域排水效能與防災韌性；工程亦辦理2株全樹型移植作業，保留在地老樹與樹蔭記憶，展現市府兼顧工程推動與生態保護的用心，全案已於114年3月底順利竣工並全區通車啟用，為地方整體發展奠定穩固基礎。