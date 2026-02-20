大年初五維持熱如初夏的天氣型態，根據中央氣象署表示，明（21）日各地氣溫回升，一直維持到下週一（23日）開工日，中南部地區白天高溫接近30度；但下週二（24日）晚起下週三（25日）鋒面通過，北部、東北部、恆春半島有短暫降雨；228連假天氣部分，氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，受到華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，全台都有可能下雨，但預報不確定性大。
初五一路回暖到開工日！白天高溫飆快30度、入夜跌10度以上
中央氣象署預報員林定宜表示，初五（21日）至下週一開工日（23日），環境轉為偏東至東南風，水氣逐漸減少，大致上西半部維持多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。
林定宜表示，各地氣溫從明起一路回升至下週二白天，氣溫多在20度以上，初五、初六周末中南部地區白天高溫接近30度，但日夜溫差大，中南部與部分東部地區清晨或入夜時，氣溫可能相差超過10度，提醒民眾注意保暖。
下週二鋒面通過變天！北台灣、東半部轉濕涼到下週三
下週二（24日）晚間鋒面通過及東北季風稍增強，下週三（25日）北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，氣溫將轉涼降至20度，位於迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨機會。但因系統移動速度快，下週四（26日）氣溫將回升。
228連假天氣一次看！下週五華南雲雨區東移：全台可能有雨
根據氣象粉專「進擊の天氣小編」提醒，下一波冷空氣，雖然預估下週三（25日）才會報到，但強度很弱、降溫有限。展望228連假，可能有一波華南雲雨帶影響，屆時全台都有機會下雨。
針對228連假天氣部分，根據中央氣象署預報，下週五連假第一天（27日）東北季風增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼，2月27日至3月1日受到華南雲雨區東移，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，但預報不確定性較大，建議民眾留意最新預報資訊。
資料來源：中央氣象署、進擊の天氣小編
