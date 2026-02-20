我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台61線拖吊車司機執行道路救援時遭撞，造成頭骨破裂、右腿變形送醫，而肇事駕駛竟直接跑了。（圖／警方提供）

台中大甲區西濱快速道路今日傳出嚴重肇事逃逸案件！上午10時23分，一輛藍色小貨車因故障停靠外側路肩，正當拖吊車司機51歲童姓男子，在現場協助執行道路救援時，突遭後方白色轎車高速追撞，肇事車輛隨即加速逃逸。事故造成童男頭骨破裂、右腿變形，緊急送往大甲光田醫院搶救後，暫無生命危險。警方目前已鎖定肇逃車輛並調閱監視器積極追緝，詳細事發原因仍待進一步釐清。事發在今日上午10時23分，台中大甲區台61線西濱快速道路北上135.6公里處，當時一輛藍色貨車因故障停於外側路肩，駕駛拖吊車的51歲的童姓男子，隨後抵達現場執行道路救援，正當他準備作業時，一輛白色轎車竟從後方高速碰撞童男，但駕駛肇事後卻沒有停下，反而直接揚長而去。救護人員趕抵現場時，發現童男的傷勢極為嚴重，其頭部有一處長寬達10乘15公分的撕裂傷、頭骨破裂、意識模糊，右腿也因猛烈撞擊出現變形，被緊急送往大甲光田醫院搶救，所幸經院方全力救治後，目前暫時脫離生命危險。警方目前已調閱周邊監視器與行車記錄器影像，針對該部逃逸的白色轎車展開追緝。至於詳細的肇事原因及相關責任，後續將移請交通警察大隊進一步分析研判。