連鎖手搖飲「木子樑室」紫南宮站門市近日貼出「初一至十五發票額度已滿，暫停開立發票」公告，讓網友批評是公開宣傳自己逃漏稅。即便木子樑室總部19日也緊急發出聲明道歉，但據財政部國稅局規定，經查獲應就短漏開銷售額按規定稅率計算稅額繳納稅款，並按該稅額處5倍以下罰鍰，處罰金額不得超過100萬元。營業稅是政府向「消費者」徵收的稅金，當每月營業額達20萬以上，應依規定開立統一發票，並以每2月為1期，於次期開始15日內向國稅局辦理營業稅申報。根據國稅局規定，營業人漏開統一發票或於統一發票上短開銷售額，於法定申報期限前經查獲者，應就短漏開銷售額按規定稅率計算稅額繳納稅款，並按該稅額處5倍以下罰鍰。但處罰金額不得超過100萬元；1年內經查獲達3次者，並停止其營業。「木子樑室」紫南宮站門市公告「初一至十五發票額度已滿，暫停開立發票」，讓人質疑有逃漏稅嫌疑，紛紛認為應該向國稅局舉報；木子樑室總部隨後也緊急發出聲明道歉，指紫南宮站門市作業疏失，23日起將補開發票給春節期間來消費的顧客。