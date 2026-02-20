駐韓美軍10多架F-16戰機18日進行訓練，一度逼近中國防空識別區，與中國解放軍戰機對峙。韓國軍方內部分析，此舉帶有牽制中國的色彩。
據韓聯社報導，韓軍多名消息人士透露，駐韓美軍麾下10多架F-16戰機，18日進行單獨訓練。F-16戰機隊從京畿道平澤市的烏山基地起飛，機動至黃海公海上空，進入南韓防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間、雙方識別區未重疊的區域。
但隨著駐韓美軍戰機接近中國防識區，中方亦出動戰機，導致雙方一度對峙，但均未進入對方防空識別區。
報導指出，駐韓美軍在中國防空識別區附近單獨進行訓練較為罕見。駐韓美軍方面在此次訓練前已向韓軍通報相關情況，但未說明具體飛行目的等。據悉，在韓軍未參與演訓的情況下，有時不會共用訓練計劃或目的。
韓國軍方內部分析認為，此舉帶有牽制中國的色彩。駐韓美軍此前一直強調「戰略靈活性」，認為自身角色除了應對北韓威脅外，還應發揮牽制中國的作用。
韓國國防部表示，「無法確認與駐韓美軍戰力運用及軍事行動相關的內容，駐韓美軍正與我軍共同維持強大的聯合防衛態勢。」
中國官媒《環球時報》引述消息人士的話報導，「美軍近期組織航空器在黃海（西海）上空與中國交界空域執行活動。中國人民解放軍依法組織海空軍力，全程進行持續監控與戒備，並有效應對了局勢。」
此前於16日及18日，美日也在日本海及東海空域實施了聯合演習。日本防衛省統合幕僚監部表示，日本航空自衛隊的6架F2戰鬥機、5架F15戰鬥機，以及美國空軍的4架B52戰略轟炸機進行了各類戰術訓練。16日也發現俄羅斯1架IL20偵察機進入東海空域，航空自衛隊派機升空應對。
我是廣告 請繼續往下閱讀
但隨著駐韓美軍戰機接近中國防識區，中方亦出動戰機，導致雙方一度對峙，但均未進入對方防空識別區。
報導指出，駐韓美軍在中國防空識別區附近單獨進行訓練較為罕見。駐韓美軍方面在此次訓練前已向韓軍通報相關情況，但未說明具體飛行目的等。據悉，在韓軍未參與演訓的情況下，有時不會共用訓練計劃或目的。
韓國軍方內部分析認為，此舉帶有牽制中國的色彩。駐韓美軍此前一直強調「戰略靈活性」，認為自身角色除了應對北韓威脅外，還應發揮牽制中國的作用。
韓國國防部表示，「無法確認與駐韓美軍戰力運用及軍事行動相關的內容，駐韓美軍正與我軍共同維持強大的聯合防衛態勢。」
中國官媒《環球時報》引述消息人士的話報導，「美軍近期組織航空器在黃海（西海）上空與中國交界空域執行活動。中國人民解放軍依法組織海空軍力，全程進行持續監控與戒備，並有效應對了局勢。」
此前於16日及18日，美日也在日本海及東海空域實施了聯合演習。日本防衛省統合幕僚監部表示，日本航空自衛隊的6架F2戰鬥機、5架F15戰鬥機，以及美國空軍的4架B52戰略轟炸機進行了各類戰術訓練。16日也發現俄羅斯1架IL20偵察機進入東海空域，航空自衛隊派機升空應對。