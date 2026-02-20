我是廣告 請繼續往下閱讀

喜迎新春，今（20）日適逢大年初四，恰是農曆新年「迎財神、補財庫」的最佳時機，各地宮廟也湧現參拜人潮。桃園市民政局特別介紹大溪「迎富送窮廟」與南崁「五福宮」2間特色財神廟，分別以傳承古禮的「迎富送窮儀軌」與百年正統「武財神補財庫」聞名，是北台灣新春迎財神的超人氣宮廟。民政局表示，宗教信仰是桃園重要的文化資產，新春走春不僅承載祈福心願，也展現地方文化特色。新春補財庫融合信仰、文化與儀式感，不僅祈求財運、事業與工作順遂，也兼顧傳統保存與民眾參與體驗，讓宗教活動成為安定人心、凝聚社會正向能量的重要力量。位於大溪的天公祖迎富送窮廟，完整承襲漢唐迎富送窮科儀，強調「先送窮、後迎富」的轉運概念。廟方表示，透過龍門進虎門出、以水淨身、口、心，再依序上香敬拜，接著焚化送窮咒文後，以六色聖杯求取發財金。透過送窮、迎富的儀式，引導信眾告別舊歲霉運、迎接新年好運，以正向行動迎向嶄新的一年。南崁五福宮主委指出，南崁五福宮為市定古蹟，擁有三百多年歷史，主祀武財神趙公明，深受商界與民眾信賴。過年期間累計入廟人次達10萬人次，為平日的15倍。廟內傳承百年的八角天爐，是補財庫的重要象徵，信眾順時針繞爐並完成納財祈願，象徵財源穩定、入庫不漏。廟方也分享，除了大年初四迎財神外，每月初一、十五或三官大帝聖誕，都是極佳的補財庫吉日。民眾可準備補財庫專用金紙，如補運金、五路財神金，並備妥寫有姓名、生日與地址的疏文，以及鮮花、3 至 5 樣水果與裝有新鈔的紅包，依廟方指引進行儀式，就能把一整年的好運迎回家。春節走春，不只拜年，還可以安排一趟「求財走春小旅行」，走訪桃園各地特色財神廟，祈求馬年「馬到成功、馬上發」。