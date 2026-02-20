我是廣告 請繼續往下閱讀

2026中台灣燈會熱度持續發燒，開幕至今賞燈人次已突破百萬大關！其中，由台中市政府民政局打造的「幸福祈願村」成為全場人氣焦點。展區集結山、海、屯、城四大區域宮廟，以創意花燈與璀璨光影打造沉浸式祈福場景，完美展現台中的多元魅力。民政局長吳世瑋表示，「幸福祈願村」透過四大祈福燈組，呈現大台中各區的城市意象與信仰文化，讓民眾走進燈區就能感受滿滿的「神力」加持。展區特色包含，「山城果香」：以巨型水蜜桃、蜜蘋果、椪柑、甜柿及甘露梨，展現山線的豐饒農產。「海線守護」：以常於媽祖誕辰前後現身台中港、被漁民譽為「媽祖魚」的粉紅海洋精靈「白海豚」為主角，象徵平安吉祥。「屯區豐收」：結合霧峰益全香米釀造的「初霧‧純米吟釀」清酒燈組與金黃稻穗，寓意生活甘甜豐收。「城區活力」：以中區中山路舊稱「鈴蘭通」為靈感，高掛鈴蘭花燈並融入夜市小吃。其中「啵啵雲喝珍奶坐在草地上」的俏皮造型，更成為遊客必拍的療癒打卡點。吳世瑋特別感謝財團法人台中市聖壽宮、四張犁萬善堂、北屯區紫微宮、松竹寺、台中南天宮及惠來里福德祠等宗教團體熱情贊助。他強調，宗教團體長期投入地方公益，是台中重要的社會力量，此次將藝術結合祈福意象，充分展現了台中多元共融的城市精神。為回饋熱情民眾，民政局加碼推出「拍照祈福抽好禮」活動。即日起至3月3日23時59分止，民眾只要在「幸福祈願村」展區與任一燈組合影，並至指定網站（https://petaet.wixsite.com/2026ctlf） 上傳照片與填寫資料，即可參加抽獎。獎項包含頭獎 Canon PowerShot V10 口袋相機（市值約1.4萬元）、二獎 FUJIFILM instax mini 12 拍立得（3名），以及三獎磁吸補光燈（10名）。得獎名單將於3月11日公布於民政局臉書粉絲專頁，歡迎民眾把握機會，把好運帶回家。