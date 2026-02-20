我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（20）日表示，去年柯爸柯承發逝世，柯文哲卻是第二天才得知，後續參加告別式更遇到塞車、北所不准出現在公祭與羽化儀式；她透露，柯文哲回家後，最常問她「 爸爸過世前，有沒有眼睛張開啊？有沒有在找我啊？」等問題，直到現在還在問，或許柯文哲「恨」的內容和她的不同吧！陳佩琪在臉書表示，去年初公公病危，就算非醫療人員看了也知道將不久人世，每個家族都有不為外人知、卻要面對的私事，柯父在星期一清晨過世，星期二早上戒護員才跟柯文哲講，遲了一天的理由是北所說不知道消息來源正確性， 所以拖到隔天才告知， 柯聽了當場愣住甚久，想說前幾次探視父親後父親病況都有改善， 這次怎麼會這樣？陳佩琪指出，3月11日舉行告別式，當天說高速公路塞車，柯文哲遲到一個多小時才到（在星期一早上9點新竹家祭，北所土城8點鐘出發），幸虧本藏法師帶領幾位師父持續幫柯爸誦經等柯文哲到來，才化解了人來了、家祭卻結束了的窘況。陳佩琪提到， 告別式前幾天就打聽好，羽化館就在家祭廳隔壁幾步路之遙，但北所除堅持不准柯文哲出現在公祭場合外，也堅持不准柯去參加羽化儀式，她苦苦哀求他們，讓先生去羽化館陪父親最後一程，就算家祭完、等公祭那段時間（北所堅持不給出現在公祭），把柯文哲用腳鐐、手銬鎖在後台的鐵欄杆上她都同意， 但他們不肯就是不肯，是考慮到羽化館途中小草會劫囚嗎？陳佩琪透露，柯文哲去年回家後，最常反覆問她這些，「 爸爸過世前，有沒有眼睛張開啊？有沒有在找我啊？有沒有要跟我講什麼啊？我知道爸爸要把照顧XX（父親擔心的這人不是柯媽）的重責大任交給我，他有找我嗎？他有找我嗎？他有留言給我嗎？」父親在臨終前終究沒能等到他兒子回家。陳佩琪說，柯文哲一想到就問， 一想到就問，直到現在還一直在問，柯的「此仇不共戴天、此恨永無絕期」，大家看了她寫的內容，或許柯的「恨」內容和她的不同吧！