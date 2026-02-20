我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉品言（右）甜蜜告白，人生裡出現老公、女兒，是她去年得到最大的禮物。（圖／劉品言IG ＠esther88）

劉品言去年6月宣布與演員連晨翔結婚，11月順利產下一女，一家三口生活幸福，劉品言今年首度以人妻、人母身分過年，她在IG上分享與家人團聚的照片、影片，手上抱著女兒玩遊戲，老公連晨翔在一旁甜蜜餵食，讓眾人看了羨慕直呼：「很開心能夠看到妳幸福的樣子」、「來看嫁給愛情的人妻」。劉品言表示獲得新身分後像跟馬一樣跑起來，帶著女兒參加接連不斷的家庭聚會，雖然沒有放假的感覺，卻是沒有體驗過的熱鬧奔騰。劉品言回顧去年說：「從腳受傷到懷孕，都像是老天爺強迫我坐在弱者的位置。」坦言過去不懂怎麼示弱，在去年的變化裡讓她學會成為弱者，並漸漸長出力量。人生裡出現老公、女兒，是她去年得到最大的禮物，劉品言甜蜜告白：「謝謝你們是我的軟肋與後盾，期待馬年給我的一切，願所有愛我的，以及我愛的人，都能有個熱鬧非凡、萬馬奔騰、馬上幸福的一年。」而貼文中，女兒備受寵愛收到許多紅包，劉品言也PO出抱著女兒玩著「鏟錢遊戲」的影片，一手抱著孩子，還能順利鏟到千元鈔票，相當厲害，連晨翔則在一旁拍手，給予滿滿情緒價值，一家人互動十分有愛，讓人看了羨慕不已，紛紛留言說：「言言值得幸福」、「好幸福呀～」、「看著都覺得很幸福」、「很開心能夠看到妳幸福的樣子，未來的每一天，願你們都健康快樂平安順心」。