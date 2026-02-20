我是廣告 請繼續往下閱讀

2026中台灣燈會於台中中央公園璀璨登場！今年台中市民政局攜手山、海、屯、城四大地域指標宮廟打造「幸福祈願村」，為民眾帶來沉浸式的祈福賞燈體驗。其中，代表城區的南屯萬和宮，以「龍馬神獸」與「鯪鯉（穿山甲）」為核心意象，打造「龍馬呈祥慶元宵」燈組，象徵盛世吉兆，展期間更祭出限量錢母與Marshall藍牙喇叭抽獎活動，邀請民眾賞燈迎好運。民政局長吳世瑋表示，坐落於南屯犁頭店老街的萬和宮創建於1684年，是台中歷史最悠久的國定三級古蹟廟宇。萬和宮長年作為地方信仰核心，每年投入數千萬元推動公益慈善。此次參與燈會，巧妙將宗教意象與地方文化結合，讓民眾在共賞璀璨燈景之餘，也能感受萬和宮深厚的人文底蘊與祝福。萬和宮董事長蕭清杰說，「龍馬呈祥慶元宵」燈組的靈感來自萬和宮三川殿脊背上的鎮殿象徵「龍馬負河圖」。傳說中龍馬僅於太平盛世現身，燈組結合龍首、馬身、獅尾與牛蹄，氣勢非凡；而一旁身披黃金甲仰望龍馬的「鯪鯉」，則融入了南屯特有民俗「穿木屐躦鯪鯉」，寓意勤奮致富、祈願世界平安。為了增加賞燈樂趣，南屯區長林秋萬也宣布加碼好康活動。民眾只要在燈會期間完成指定任務，就有機會把大獎帶回家；線上抽獎： 至南屯區公所臉書專頁指定貼文按讚、分享，並留言上傳與萬和宮燈組的合照，將於3月5日抽出Marshall攜帶式藍牙喇叭2台及按摩枕8台。現場送錢母： 2月25日至27日，每晚7時至8時，於萬和宮燈組前合影上傳個人社群，即可於現場兌換限量「萬和宮錢母」（每日限量333個，送完為止）。