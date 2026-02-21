曾在2024年巴黎奧運開幕式上邊跳霹靂舞、邊唱巴洛克歌劇的波蘭籍假聲男高音雅庫布．約瑟夫．奧林斯基（Jakub Józef Orliński），當時他的表演驚豔全球觀眾，《澳洲金融評論報》 (AFR）將他譽為「征服Z世代的歌劇巨星」。他能唱歌、能跳霹靂舞，即將在3月來台開唱，勢必為台灣樂迷帶來一場獨特的感官饗宴。
巴黎奧運開幕式一戰成名！奧林斯基跨界突破 化身Z世代古典偶像
奧林斯基的跨界魅力，讓他在巴黎奧運開幕式上大放異彩，其實他早在2017年就因一支穿著休閒便裝演唱韋瓦第詠嘆調的影片，在網路上創下超過1300萬次的驚人點閱，打破了傳統古典樂壇高高在上的刻板印象。奧林斯基也曾獲《泰晤士報》選入年度最佳古典專輯，並常穿梭於Red Bull BC One國際街舞賽場，廣受《Vogue》、《Elle》時尚雜誌報導，成為將古典巴洛克音樂帶入年輕族群的指標性人物。
街舞是高壓生活的專屬冥想 從肢體淬鍊出歌劇靈魂
對奧林斯基而言，音樂與舞蹈從來不是兩條平行線。根據《Gramilano》 專訪，霹靂舞對他來說意義非凡，因音樂圈的競爭與巡演生活充滿高強度壓力，奧林斯基曾表示，跳舞就像是他的專屬冥想。只要走進舞蹈教室透過肢體盡情釋放，他就能找回平靜與清晰的思緒。
此外，霹靂舞追求「動作的自由」，不受限的肢體運用也被他帶入歌劇舞台。他習慣從動作開始思考和建構歌劇的角色性格，甚至透過肢體的物理特性來決定演唱時的裝飾音，因而呈現初極具張力的舞台魅力。奧林斯基將於3月21日在衛武營音樂廳、3月23日在台北國家音樂廳開唱。
奧林斯基與金蘋果古樂團3月來台演出資訊
《超越》
2026/03/21（六）19:30 高雄衛武營音樂廳
《巴洛克，向前走！絕代美聲．未央歌》
2026/03/23（一）19:45 台北國家音樂廳
售票：Opentix台北、Opentix高雄、高雄場節目冊珍藏預售
