想申請社會住宅卻覺得流程繁瑣？現在只要透過數位發展部「個人化資料自主運用（MyData）平台」，即可線上通通搞定，讓社宅申請變得更快速、更便利，目前不僅有內政部國家住宅及都市更新中心的社宅適用，包括台北市、桃園市、台中市和台南市皆已介接
MyData 平台提供社會住宅申請服務，全程免出門、免準備紙本、免跑機關排隊，線上即可輕鬆完成申請。各地區社宅申請時間不一，歡迎民眾依需求多加運用。
數發部指出，民眾透過MyData平台可快速取得戶籍、財產、所得等相關資料，免除親赴機關申請及準備紙本文件的繁瑣程序；申請社宅所需家庭成員相關資料，也可透過MyData平台由家庭成員本人完成身分驗證後快速取得。透過MyData平台，不僅提升資料正確性，還能有效縮短整體申辦時間。
例如，目前數發部與台北市住宅及都市更新中心共同合作，開放預先登記申請社宅，民眾可隨時至「台北市社宅統一登記平台」透過MyData 串接資料進行預先登記，成為「準申請人」，日後「台北市社宅統一登記平台」將主動通知社宅招租資訊，民眾僅需再次登入、點選「我要申請社宅」，即可一鍵完成申請作業。為了鼓勵民眾踴躍體驗數位化申請服務，於2月底前完成登記者，還可參加抽獎，有機會獲得超商禮券。
數發部表示，MyData 平台透過跨機關資料整合與民眾自主同意機制，在兼顧個資安全與隱私保護的前提下，協助民眾運用政府機關已持有的個人資料，減少奔波與行政負擔。未來將持續推動各政府機關、國營事業及金融機構擴展 MyData 平台服務應用，進一步提升公共服務的數位化與便利性。
便利生活從MyData開始，更多便民服務請上MyData平台
