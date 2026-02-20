我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗今（20日）在國會發表大選勝選後首次施政方針演說，點名警告中國在日本周邊擴大並活躍其軍事活動，脅迫日益加劇，也喊出「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」，強調推動政策的強烈決心。高市早苗今在眾參兩院全體會議上發表第二次就任後的首次施政方針演說，強調因在選舉中獲得國人信任，將致力於實現包括「負責任的積極財政」在內的政權公約，加速研議食料品消費稅兩年免稅政策，並以儘早向國會提交稅制相關法案為目標。在外交方面，高市早苗表示，重申前日相安倍晉三提出的「自由開放的印太」，將展開創造和平與繁榮的「負責任的日本外交」，使印太地區變得強大且豐饒，以日美同盟為外交安保政策基軸，進一步鞏固與川普總統的信賴關係，強化兩國在各領域的關係；強化與韓國的關係。高市早苗也點名，中國不斷擴大的軍事活動、與俄羅斯日益緊密的安全聯繫以及北韓不斷增強的核飛彈能力，都表明日本正面臨二戰以來最嚴峻、最複雜的安全環境，中國正在加緊試圖通過武力或脅迫企圖單方面改變東海、南海現狀，同時在我國周邊的軍事活動擴大活躍。但高市也說，中國是重要的鄰國，因為存在各種懸而未決的問題與課題，更應持續保持溝通，從國家利益的角度出發，冷靜且適切地加以應對將全面推動戰略性互惠關係，致力於構建建設性且穩定的雙邊關係。高市也宣示，將在今年內提前修訂安保3文件，從根本推動防衛力強化，包括航空自衛隊改編為航空宇宙自衛隊、設立由首相主持的「國家情報會議」、內閣情報調查室升格為「國家情報局」，以強化情報統合能力、防範外國干預。高市早苗強調，將把「負責任的積極財政」定位為政策轉型的核心，徹底強化對國內投資的扶持，以打造「強韌的經濟」，將重新檢討以補正預算為前提的既有預算編列方式、提高政府支出可預見性，推動為期2年的「重大改革」，盡可能把必要經費直接納入年度初始預算。重視財政紀律，提出要穩定降低政府債務占GDP比重，以「確保市場信任」。高市早苗最後也爆出金句，「我要按下成長的開關，按下去、按下去、按下去、拼命按下去」。