我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日正式點燃戰火，本屆中華隊補進2位台、美混血球星入隊，分別是芝加哥小熊隊「龍仔」隆恩（Jonathon Long）與克里夫蘭守護者隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），中職會長蔡其昌昨（19）日透露，2人有機會提前抵台磨合，隆恩今（20）日透過影片向球迷打招呼，並表示，「我會在2月27日臺北大巨蛋加入訓練，我也很期待見到熱情球迷，我們很快就會見面。」中職會長蔡其昌昨日表示，隆恩與費爾柴德的母隊已經同意放行，且選手本人意願相當強烈。雖然受限於規定，提前抵台期間無法上場比賽，但他們希望能先進大巨蛋與中華隊隊友一同練球，「培養一點默契，也建立熟悉感。」今日則是確定，隆恩會在2月27日於大巨蛋參與中華隊練球。隆恩今日透過影片向台灣球迷打招呼，「台灣的棒球迷大家好，我是Jonathon Long，大家可以叫我Jonny。我很榮幸可以代表台灣參加經典賽。」隆恩表示，非常期待先抵達台北加入中華隊訓練，「我會在2月27日臺北大巨蛋加入訓練，我也很期待見到熱情球迷，我們很快就會見面。」日前費爾柴德同樣透過影片與台灣球迷相見歡，「哈囉台灣！我是Stuart Fairchild，我很高興也很榮幸能代表台灣，出戰世界棒球經典賽，謝謝你們大家對我的支持，我已經等不及要在東京的賽場見到大家了！」最後還大秀中文，「加油台灣，加油！」