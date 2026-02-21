我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希，以備戰新球季為由，婉拒日本隊徵招WBC經典賽，近日隨隊於亞利桑那春訓基地練習中，第2次Live BP僅用28球投完2局、面對6位打者投出2K、無安打，還狂飆99.6英里（約160公里）火球，整體狀態「絕好調」，與他搭檔的道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）也提到佐佐木朗希苦練第3球種進展，「他在練習卡特球、滑球類型球路，此外也有嘗試一些二縫線，有些球會往反方向變化，感覺相當不錯。」日本隊參戰經典賽志在衛冕，徵召史上最多9位大聯盟球員出戰，但道奇三本柱之一的佐佐木朗希，去年11月就確定以備戰新球季為由婉拒參賽，近日他於道奇春訓基地訓練，根據多方日媒消息，狀況卻提早調整得相當到位，Live BP表現勝過山本由伸。美國當地電視台「SportsNet LA」台灣時間20日在官方X帳號分享史密斯的訪談內容。當主持人華森詢問對佐佐木朗希春訓狀況時，史密斯直言他投球很有力量，速球、指叉球依舊出色。談到與上季相比變化，史密斯指出：「他現在明顯更有自信了，更清楚自己在投手丘上該怎麼做。畢竟要在大聯盟完全適應，本來就需要一段時間。」史密斯也提到，一位球員想迎來蛻變，就必須在某個時刻感受到成功，「他去年季後賽就體驗到了這一點，我們很期待他能把那份感覺延續到今年。」佐佐木朗希去年在大聯盟菜鳥年累積出賽10場，戰績1勝1敗，防禦率4.46，季後賽改以牛棚投手身分出賽，投出好表現，本季預計持續以先發調整。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也點出，「第三球種」是佐佐木朗希成為穩定先發的關鍵。除了原有的四縫線速球與指叉球，新球種的成熟度將左右他能否在先發輪值站穩腳步。