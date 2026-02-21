我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫儷（如圖）受原生家庭陰影影響，曾是堅定不婚主義者。（圖／翻攝自YouTube 八大）

孫儷誓死不結婚！陷父母陰霾、不相信愛情

▲鄧超（左）寵愛孫儷（右）不手軟，舉動中流露出滿滿深情。（圖／翻攝自微博）

鄧超儀式感寵孫儷！日常點滴都是幸福時刻

▲孫儷（如圖）產後感嘆身材走樣，鄧超馬上買了一批新衣服給她。（圖／翻攝自金星YYDSYouTube）

中國女星孫儷憑藉《後宮甄嬛傳》紅遍全亞洲，現實生活中，她與鄧超婚姻邁入第16年，育有一對兒女，是演藝圈中著名的神仙眷侶，鮮為人知的是，孫儷受原生家庭陰影影響，曾是堅定不婚主義者，直到遇見願意為她戒除冷咖啡、從北京搬到上海的鄧超，才瓦解了這份防備，女方從童年陰霾，好不容易走向幸褔，歷程十分動人。12歲時雙親分開，孫儷目睹母親為家付出卻換來無情背叛，這般打擊讓年幼的她認定愛情不可靠，「我不可能結婚。」直到2005年，她因拍攝《幸福像花兒一樣》與鄧超結緣，相戀5年後步入禮堂，外界總好奇，究竟是什麼樣的溫柔，能讓一位極度抗拒成家的女孩，心甘情願嫁給這位北京青年？孫儷曾在結婚9週年時發文，坦言2人差異極大，鄧超習慣熬夜、無辣不歡且個性外放，她則早睡早起、飲食清淡又好靜，為了配合愛妻，鄧超不僅跟著規律作息、改喝溫茶，甚至買筆記本學習規劃日常，更令人動容的是，熱愛家鄉的他毅然搬到上海定居，這種全心為家庭改變的態度打動了孫儷。除了日常改變，鄧超更用儀式感寵妻，孫儷曾透露，產後因水腫導致身形變樣，準備拍全家福時苦無衣服可穿，老公見狀立刻衝出門買新衣，荒謬的是，他竟全照老婆懷孕前的纖細尺碼購買，導致一件都塞不下，面對傻眼的孫儷，他卻溫柔鼓勵：「總有一天穿得下」，笨拙舉動中流露出無盡深情。某次紀念日夫妻倆外出，孫儷本想簡單塗口紅就好，驚見鄧超竟穿著筆挺西裝搭配領結，忍不住笑虧太誇張，男方認真回應，平時工作都能盛裝，「屬於彼此的日子怎能隨便？」這番話深深打中孫儷心房，立刻換上禮服與高跟鞋，正是這個極度用心的男人，讓她澈底走出陰霾，如今沉浸幸福之中。