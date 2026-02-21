我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰WBC經典賽，中華隊將於26日、27日在台北大巨蛋與軟銀、日本火腿進行交流賽。（圖／悍創運動行銷提供）

備戰3月5日登場的2026年WBC世界棒球經典賽，日本隊持續緊盯預賽最強對手台灣調整近況，日媒《中日體育》也提前曝光日本隊的情報戰，監督井端弘和計畫派出「007」偵察部隊來台，於台日交流賽期間蒐集中華隊情報，同時他也證實將邀請大谷翔平在洛杉磯道奇隊的翻譯兼分析師艾爾頓（Will Ireton）加入團隊，協助數據分析。《中日體育》昨日撰文報導，標題名為《日本派遣偵查部隊觀察台灣、韓國，頭腦戰START！》，文中提到日本的「007」情蒐部隊相關動態，其中中華隊將於26日、27日在台北大巨蛋分別與軟銀、日本火腿進行台日交流賽，韓國隊則在沖繩與同在當地春訓的韓職球隊三星獅、韓華鷹、起亞虎與KT巫師共打6場熱身賽，日本都會派出團隊到場情蒐。「我們一定會派人去。雖然職棒球員在休季會針對弱點調整，我們也能預測到這些方向，但有些東西，還是得親眼看到才更清楚。」井端弘和也透露，日本投手教練吉見一起將前往台灣，教練金子誠則會飛往沖繩，持續更新情報，自己則會在宮崎觀察日本球員狀態，並強調每天都在吸收新的資訊。除派出情蒐部隊觀察台灣、韓國2隊，日本隊同時宣布邀請大谷翔平在道奇隊的翻譯艾爾頓加入數據分析小組，井端弘和指出，「我希望他能加入數據小組，他會主要負責這部分。像山本由伸等人平常也都跟他合作，信任度更高。而且他也會說日語，對我們來說是再好不過的人選。」艾爾頓過去曾擔任過數據分析師，長期協助大谷翔平、山本由伸等球星，熟悉美日棒球文化與數據分析，如今也被視為日本隊挑戰經典賽衛冕的重要助力。儘管重視數據，井端弘和也強調比賽中「感覺」的重要性：「數據歸數據，我希望選手在場上，優先相信自己的直覺。」他也表示正因如此，團隊需要更全面掌握對手資訊，讓選手在理解對手的基礎上，能在場上更自在地發揮直覺。