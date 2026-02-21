我是廣告 請繼續往下閱讀

匝道封閉： 10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。 12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制： 13-18時國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

收費措施（單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費）。

另有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

春節連假倒數兩天，今（21）日初五預估今日通量為119百萬車公里，早上5點前的交通量為11.7百萬車公里，是年平均的2.9倍。高公局建議國道用路人，西部北向南部9時前出發，中部12時前出發；國5北向則是9點前出發。昨（20）日初四全日交通量為 130.1百萬車公里，為年平均平日 的1.4倍，其中國5為年平均平日的1.3倍。昨日路況除國1北向台中至后里、后里至苗栗（凌晨1點紓解）、新竹系統至湖口（凌晨1點紓解）；國3北向南雲至南投、沙鹿至大甲、通宵至西濱（凌晨1點紓解）、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至坪林（凌晨2點紓解），其餘路段21時後大致正常。高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為16.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括：高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。