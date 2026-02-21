金曲歌王方大同於2025年2月21日病逝，享年41歲。時光飛逝，今日是他逝世1周年，他生前創立的「賦音樂」驚喜宣布，將於今年3月1日發布他2024年的歌曲〈才二十三〉 MV，讓思念他的歌迷能再次感受他的音樂溫度。除了珍貴的影音禮物，賦音樂先前也公開了一封名為「二十年的美好」的信件，曝光未來的多項傳承計畫，其中最引人矚目且令人動容的，就是方媽媽決定完成方大同遺志，出版他所創作的童書《艾美夢遊》，將方大同未完的故事與愛延續下去。
偶然找到方大同童書創作 他命名為《艾美夢遊》
賦音樂團隊透露，他們偶然連接到大同生前的一個檔案，驚訝地發現他早已為《艾美夢遊》圖畫小說擬定了書名，且大部分都附有清晰的故事線，甚至部分已寫出詳細內容。為了不讓兒子生前的心血付諸流水，方媽媽毅然決定接手，要把這30冊圖畫小說全部完成並出版。
二十年美好持續開花結果 紀錄片、紀念空間籌備中
除了童書出版計畫，賦音樂表示，方大同留下來的豐盛遺產意義非凡，出道20年累積許多作品。為了將他的理念化為實體，團隊規劃了三大計畫，包括正在籌備的方大同影像紀錄，以及實體紀念空間「夢想家」也在籌備。
團隊指出，「夢想家會是一個充盈著大同音樂和藝術氛圍的空間，讓大家能與他筆下的角色艾美、紫兒及靈感先生，一起探索生命奧妙。」預計在2027年7月14日開幕。第三項計畫是方大同的特別紀念專輯，預計在2028年發行。團隊坦言，他們編制不大，步伐走得不快，但非常感謝粉絲的包容與支持，規劃好的計畫將陸續推出。
R&B天王方大同 嗓音獨特、清新曲風永存粉絲心中
方大同1983年生於美國夏威夷，父親為華裔美籍職業鼓手，母親來自香港，自幼受多元文化與音樂薰陶。他深受Stevie Wonder、Marvin Gaye等音樂大師影響，奠定獨特的R&B創作風格。
2005年，方大同發行首張專輯《Soulboy》，憑藉獨特嗓音與清新曲風嶄露頭角，隨後推出《愛愛愛》、《橙月》、《可啦思刻》專輯，奠定華語R&B代表地位。2016年，他創立個人音樂廠牌「賦音樂」，推動華語音樂發展。2017年，以專輯《JTW 西遊記》擊敗周杰倫、盧廣仲、林宥嘉，榮獲第28屆金曲獎「最佳國語男歌手」，是張學友、陳奕迅後第三位獲獎的香港男歌手。他獨一無二的歌聲永存粉絲心中。
