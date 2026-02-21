台灣人熱愛火鍋的程度堪稱世界第一，街頭巷尾隨處可見平價小火鍋，從連鎖巨頭到在地老字號應有盡有。近期在 Dcard 掀起一波熱烈討論，有網友好奇詢問：「台灣最強小火鍋品牌到底是哪一間？」並點名六扇門、三媽臭臭鍋、億品鍋三大品牌，各有擁護者，讓他陷入選擇障礙，最終六扇門也成為公認的CP值之王。這篇文章還釣出老饕分享各自心目中的「神級火鍋」，更有店員現身說法，加碼爆料火鍋店打工的隱藏福利。
台灣最強小火鍋是哪間？老饕點名六扇門、三媽、億品鍋引爆討論熱潮
一名男網友在 Dcard 以「六扇門算是平價小火鍋的 TOP 嗎」為題發文。身為小火鍋重度愛好者的他，詳細分析目前市場上三大熱門品牌的優勢：
六扇門：在年輕族群中討論度最高，經常推出聯名活動與特殊湯底，對於追求新鮮感的食客極具吸引力。
三媽臭臭鍋：伴隨許多台灣人成長的老字號霸主，以熟悉的家鄉味穩紮穩打。網友指出其蔬菜新鮮度佳，且隨鍋附贈雞蛋，在物價上漲的當下顯得格外佛心。
億品鍋：靠著強大的附餐陣容取勝，除了多樣化冷、熱飲，更有生菜沙拉吧無限供應，精準掌握喜愛豐富配餐的消費者胃口。
面對行銷、食材與自助吧各有千秋的品牌，原 PO 難以抉擇誰才是第一，甚至歪樓詢問：「在火鍋店打工是不是能火鍋吃到飽？」對此，火鍋店員工幽默回覆：「確實有員工餐，想吃什麼隨你搭配，但吃到最後都會膩，我們現在都改研發創意料理。」更感嘆下班後全身都是揮之不去的火鍋味。
而在留言區中，六扇門被許多網友點名最多次，直言王子麵隨便拿、飲料吧選擇多樣，冰淇淋還是杜老爺，堪稱 CP 值之王；也有老饕給出不同答案：「我覺得平價最好吃還是石二鍋」、「錢都才算最頂的吧，雖然價位貴一些，但家裡附近的錢都一年四季，只要到晚餐時間永遠都在排隊。」
台灣平價火鍋排行榜！老饕甘願排隊也要吃
討論文曝光後，網友紛紛推薦心中的私藏名單。除了原 PO 提到的品牌外，「石二鍋」與「錢都」的呼聲最高：「平價最頂還是石二鍋」、「錢都才是最強，我家附近晚餐時間永遠在排隊。」
根據《網路溫度計DailyView》的網路聲量調查，台灣連鎖平價鍋物排行榜前三名如下：
第一名：石二鍋
特色：平均消費 300 元有找且不收服務費。獨創「愛呷肉／愛呷菜」客製化套餐，深受蔬食族與肉食族喜愛，唯獨「芋頭貢丸」評價兩極。
第二名：六扇門
特色：主打「百元鍋物、精緻享受」，價格約 180 元起。擁有強大自助吧，提供肉燥飯、泡麵主食吃到飽，以及多款冰淇淋與點心。
第三名：錢都
特色：台灣「國民火鍋」代表，開業近 30 年。憑藉高 CP 值、份量足、選擇多，穩坐北部火鍋指標地位，部分新店型更升級自助吧服務。
第四名至第十名分別為：三媽臭臭鍋、尬鍋、雞湯大叔、12mini、火鍋世家、老先覺、億品鍋。
這份名單不僅展現出台灣火鍋市場的多元競爭，也反映出消費者在追求美味的同時，對於「高 CP 值」與「自助吧豐富度」的高度重視。除了石二鍋之外，其餘多數上榜品牌皆提供白飯或附餐吃到飽，成為吸客關鍵。
資料來源：網路溫度計DailyView
