美國最高法院9名大法官台灣時間20日以6比3宣判川普總統的對等關稅政策「違法」，主因是川普的關稅徵收需要國會授權。對此，白宮立刻反擊，放話開徵10%全球關稅，川普更再度點名台灣「偷走晶片產業」。行政院發言人李慧芝今（21）日表示，面對美方改採《1974年貿易法》第122條徵收10%臨時關稅作法，初判對我國衝擊影響有限，但政府仍將密切關注，並與美方維持緊密溝通以了解具體作法，並適時因應。李慧芝表示，自美國政府於2025年4月對全球各國課徵對等關稅以來，政府始終秉持國家利益、產業利益、糧食安全、國民健康等四大原則，與美方持續磋商，確保維繫我國各項產業競爭力。在美國聯邦最高法院公布針對《國際緊急經濟權力法》判決後，面對美方隨即改採《1974年貿易法》第22條徵收10%臨時關稅作法，初判對我國衝擊影響有限，但政府仍然將密切關注，並與美方維持緊密溝通以了解具體作法，並適時因應。李慧芝指出，除了對等關稅之外，對我國經濟發展至關重要，2024年占我國輸美金額76%的項目，屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，談判團隊也已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將具體助益於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，而這些談判成果也將持續確保。李慧芝說，至於232條款調查項目可能增加，我方在臺美投資合作MOU中也已經納入「針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。