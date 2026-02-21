我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間20日裁定川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的廣泛對等關稅政策無效，但各國政府、企業是否真能討回已繳關稅，還有漫長法律戰要打，何況川普政府仍有其他法規、手段可以使用。財經網美胡采蘋直言，後續還「有得看」，川普政府的下一步恐怕會更狠。胡采蘋21日凌晨先在臉書粉專發文，點出美國最高法院的判決，否定的是「川普有引用IEEPA課徵關稅之權力」這點，大法官們認為，該法確實沒有授權總統可以這麼做，因此裁定違憲；接下來，川普就會用301條款或各種其他行政法規，商務部所有局長、科長都會出動，把他們手上的行政命令組織一下，應該也還是湊得出一套課稅依據。直白的說，大法官的判決是指「你（川普）用這個法律課關稅是違憲的」，但其實美國總統一定搞的出其他行政手段課稅，然後再打一輪地方法院、上訴法院、最高法院，一路打進憲政法庭，所以還有得看。在21日中午的最新發文裡，胡采蘋則進一步指出，即便對等關稅看似在最高法院暫時受阻，川普關稅還是會課的，因為301、232條款等各種調查，已經把各國貿易壁壘罪狀寫的很清楚，完全合法合規，再打進大法官會議，輸的可能性非常小，這次最高法院主要是否定《國際緊急權力法》（IEEPA）有授權總統課徵關稅的權力，但司法權仍尊重行政權的範圍，謹守三權分立，保留行政權再援引其他法律的空間。最後，胡采蘋也不忘開酸，其他國家有憲政法庭、大法官理性克制、充分尊重行政權；反觀台灣小丑橫行、立法院踐踏憲政體制，立法權惡意吃掉司法權，破壞三權分立，還可以癱瘓憲政法庭，打下：「當個立法委員就以為自己天皇老子，把台灣多年來的民主實踐當垃圾，不尊重人民、不尊重憲政，翁曉玲、黃國昌這些人就是垃圾超速仔，只在路上嗆聲他們，人民真的都很有禮貌了。」