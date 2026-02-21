「馬尾女神」陳妍希去年2月宣布和大陸男星陳曉離婚，8年婚告終，近來適逢農曆年假，她疑似隻身回家鄉台灣過年，日前公開在家中吃水餃的照片，全素顏的狀態奇蹟逆齡，宛如女高中生，讓人好奇其保養之道。
大素顏吃年夜飯 陳妍希減齡成少女
除夕當天晚上，陳妍希在社群平台發文，分享與家人圍爐吃年夜飯的照片，只見她完全沒有妝髮，穿家居服，手拿一大盤餃子自拍，即便臉上沒有脂粉，銅鈴大眼睛、豐厚臥蠶及高挺鼻樑讓顏值不打折，加上吹彈可破的水煮蛋肌膚，令外界難以想像她已經是42歲、有一名9歲兒子的熟女媽媽。
此外，陳妍希還放上餐桌擺滿佳餚的照片，有烏魚子、白菜煨獅子頭、乾扁四季豆、紅燒肉、豆芽菜絲等，相當豐盛，陳妍希在配文寫下：「Happy new year!」粉絲欣喜留言：「餃子大王姐姐～新年快樂」、「今天是媽媽的好女兒」、「什麼時候回北京呀？」
保養哲學簡約高效 女神注重內外兼修
陳妍希以童顏凍齡形象聞名，曾經大方分享其簡約高效的保養哲學，強調「化繁為簡」才是長效美肌關鍵，陳妍希自稱懶人保養派，日常重點放在保濕、美白與防曬，每隔2小時補擦防曬霜，並以卸妝油搭配洗面乳澈底清潔，回家後立即補水修護，避免肌膚暗沉老化。
此外，陳妍希注重內外兼修，從飲食入手，多攝取維生素C豐富的水果，如奇異果、火龍果與柳橙，並推廣換季「油敷法」，即以熱敷開毛孔後噴保濕霧、塗抹護膚油，搭配每日半小時皮拉提斯提升代謝，她還愛喝紅棗蘋果湯補氣血，早起拍打八虛排濁氣，這些祕訣讓年屆不惑的女神肌膚依舊水嫩透亮如少女。
資料來源：Michelle Chen IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
除夕當天晚上，陳妍希在社群平台發文，分享與家人圍爐吃年夜飯的照片，只見她完全沒有妝髮，穿家居服，手拿一大盤餃子自拍，即便臉上沒有脂粉，銅鈴大眼睛、豐厚臥蠶及高挺鼻樑讓顏值不打折，加上吹彈可破的水煮蛋肌膚，令外界難以想像她已經是42歲、有一名9歲兒子的熟女媽媽。
此外，陳妍希還放上餐桌擺滿佳餚的照片，有烏魚子、白菜煨獅子頭、乾扁四季豆、紅燒肉、豆芽菜絲等，相當豐盛，陳妍希在配文寫下：「Happy new year!」粉絲欣喜留言：「餃子大王姐姐～新年快樂」、「今天是媽媽的好女兒」、「什麼時候回北京呀？」
陳妍希以童顏凍齡形象聞名，曾經大方分享其簡約高效的保養哲學，強調「化繁為簡」才是長效美肌關鍵，陳妍希自稱懶人保養派，日常重點放在保濕、美白與防曬，每隔2小時補擦防曬霜，並以卸妝油搭配洗面乳澈底清潔，回家後立即補水修護，避免肌膚暗沉老化。
此外，陳妍希注重內外兼修，從飲食入手，多攝取維生素C豐富的水果，如奇異果、火龍果與柳橙，並推廣換季「油敷法」，即以熱敷開毛孔後噴保濕霧、塗抹護膚油，搭配每日半小時皮拉提斯提升代謝，她還愛喝紅棗蘋果湯補氣血，早起拍打八虛排濁氣，這些祕訣讓年屆不惑的女神肌膚依舊水嫩透亮如少女。
資料來源：Michelle Chen IG