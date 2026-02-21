我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院20日推翻川普（Donald Trump）對等關稅後，川普隨即召開記者會放話，將在現有基礎上，向全球加徵10%關稅，並已簽署相關命令。對此，作家汪浩直言，受衝擊最大的仍可能是中國，與美貿易戰將演變成更難逆轉的長期博弈。汪浩21日下午在臉書發文，分析美國最高法院的裁定，是總統不得以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅，表面看是對川普的重擊，但細讀判決內容便可知沒那麼單純，總統整體的關稅權力並未被否定，只是限制IEEPA不得作為課稅工具。換言之，關稅政策不是被推翻，而是被迫轉換法律基礎。汪浩盤點，美國總統仍可依301、232、122、338等條款，基於國安、不公平貿易行為等理由來課稅，此次裁決等於要求行政部門，要走更穩固的法律路徑，而非「放棄工具」。汪浩提醒，更值得注意的是，法院同時確認總統在IEEPA下，仍擁有廣泛限制、許可與禁運權力，只是不涉及直接徵稅，意味著美國對外經濟戰的手段不只關稅，還包括進出口限制與投資審查。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也說了，結合122、232與301條款，美國2026年關稅收入可望持平，顯示已預留替代方案。汪浩並點出，在這種格局下，受衝擊最大的仍可能是中國，因為川普在第一任時，就已經根據232和301條款，對中國發動關稅戰，現在隨時可能提高；若美國改以國安與產業政策為核心，長期制度化調整供應鏈，中國將面臨更持久的市場壓力與科技限制。相比之下，與美國已達成框架協議的盟友，如日韓台，反而整體貿易安排不受影響。汪浩在結論打下，這不是貿易戰退場，而是升級，問題不是關稅是否存在，而是它將以何種法律形式「長期化」，當戰場從緊急命令轉向制度框架，中國要面對的，恐怕是一場更難逆轉的經濟博弈。