今（21）日初五已接近春節連假尾聲，中央氣象署表示，開工日之前天氣穩定，到下周二（24日）為止白天多雲到晴，中南部偏暖偏熱，但早晚溫差大。但下周二晚間鋒面接近，25日掠過並伴隨東北季風增強，北部、東北部轉濕涼有雨，下周四（26日）短暫回溫後，周五再有鋒面通過轉雨降溫，228連假也因受華南雲雨區影響，北部與東半部有局部降雨，其餘地區為多雲天氣，而3月1日至2日可能再有鋒面接近與通過，降雨影響範圍將擴大並增強。
開工天氣一圖看懂！下周二鋒面通過 北部濕涼降雨
中央氣象署在臉書粉專「報天氣－中央氣象署」發文指出，春節連假後半段至開工日整體天氣穩定，但日夜溫差明顯。初五至下周二白天（21日至24日）陽光普遍露臉，除東半部與恆春半島有局部陣雨外，各地大致為多雲到晴，白天溫暖舒適，中南部體感甚至偏熱，不過清晨與夜間仍有涼意。
下周二（24日）起天氣開始變化，24日至25日鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東北部將轉為濕涼並出現降雨，其他地區氣溫變動相對有限，但早晚仍偏涼。周四（26日）東北季風減弱，氣溫回升；桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部降雨機率。
氣象署預測，下周五（27日）連假首日東北季風增強，北部及東北部逐漸轉涼，其他地區早晚亦有涼意。2月27日至3月1日受華南雲雨區東移影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區為多雲天氣，但預報不確定性較高，建議民眾密切留意最新氣象資訊。
228連假天氣出爐！吳德榮：北台灣降溫有雨 可能連3波鋒面接力
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中分析，下周二鋒面接近時，北台灣雲量略增，偶有零星飄雨；下周三鋒面掠過，北部與東半部出現局部雨勢，東北季風南下後，北台灣轉涼，並逐步由濕轉乾。
至於228連假天氣，下周四（26日）另一鋒面逐漸靠近，北台灣雲量增加，局部短暫雨機率提升；下周五（27日）鋒面正式通過，天氣轉雨並伴隨降溫。下周六（28日）雨後轉為多雲，期間可能出現短暫空檔；3月1日至2日再有鋒面接近與通過，影響範圍擴大，降雨強度也可能增強。
整體而言，自下周二（24日）起將有多波短波系統接連通過，天氣呈現晴雨交替、典型春季易降雨型態，對流發展有逐步增強趨勢。但系統變化快速，各國數值模式模擬仍有差異，後續仍須持續觀察最新預報。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．老大洩天機專欄
