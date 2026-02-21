我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴娜勑回應媒體會虛心接受調查。（圖／JTBC News YouTube）

韓國女星朴娜勑日前遭前經紀人爆料職場霸凌、非法醫療等爭議，良好的名聲瞬間跌入谷底，昨（20）日下午，她被傳喚到警局接受調查，自下午3點進入警局後，直到晚上10點才得以回家，面對大批記者詢問調查狀況，她雖表示自己會虛心接受調查，不過卻全程露出一股「自信詭異笑容」，引起韓國網友熱議。根據韓媒報導，朴娜勑被指控涉及霸凌經紀人及違反醫療法等罪名，消息曝光後，她的經紀公司宣布暫停所有公開活動與節目錄製，演藝事業暫時按下暫停鍵。昨日下午3點，朴娜勑現身江南警察局接受調查，直到晚間10點半才步出警局，這也是風波爆發後，她首次在公開場合面對媒體鏡頭。然而，朴娜勑離開警局時的表情，比起案件本身更掀起爭議，面對媒體追問，朴娜勑全程維持微笑，不過因為笑得太有自信，因此部分韓國網友直言「笑容超詭異」，質疑她態度過於輕鬆，「笑那麼開心還以為她是受害者」、「表情讓人毛骨悚然」、「到底有什麼好笑的？」相關畫面迅速在網路上擴散，輿論持續升溫。針對鏡頭關注，朴娜勑則簡單表示：「很抱歉因為我的事情，讓大家煩心擔憂。」不過，對於是否曾對經紀人做出丟酒杯等指控內容，她則未正面承認或否認，只回應「會透過調查揭開真相」；而被問到是否有話想對經紀人說時，她則冷淡回應「沒有」，隨後鞠躬離開。朴娜勑日前遭多名前經紀人指控涉及職場霸凌，爆料她在任職期間不僅將員工當傭人使喚，甚至還有強迫經紀人看自己和男朋友車震、非法代領處方藥及拒絕支付代墊款項等行為，目前經紀人們已向法院提交相關不當行為的證明資料。其中，「非法代領處方藥」更延燒出案外案，朴娜勑被爆請一名沒有醫療執照的「注射阿姨」替她施打營養針，沒想到該名女子被網友發現與SHINee成員Key相識超過10年。她過去曾拍攝貴賓狗並寫下「10多年了你還這麼兇」，還提及名為「garcons」的狗，名字或品種都與Key的愛犬相同；此外，照片中房屋的擺設，也與Key過去在《我獨自生活》中公開的居家佈置高度相似，目前Key已經出面道歉，表示不知道打針阿姨不是醫療人員，讓粉絲擔心感到抱歉。