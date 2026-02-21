我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日做出裁定，總統川普引用《國際緊急經濟權力法》加徵的全球性關稅政策違憲。此判決引發各界輿論。政治粉專《政客爽》發文痛批，台灣當初為了躲避這項「不合法的威脅」，承諾讓台積電等企業在美加碼數千億美元投資，如今看來像是簽下了極不平等的投資契約，質疑台灣的關鍵產業發展淪為白忙一場。企業為規避高額關稅，被迫前往美國設廠，如今關稅政策卻被法院宣告失效，《政客爽》指出，這形同買了一份「最貴且無法退費的保險」。這種情況就像是為了怕漲價而提前購買天價預售票，結果隔天政府宣布入場免費，企業卻無法退票，對長期獲利能力造成嚴重侵蝕。更擔憂，半導體產業是高度資本密集產業，政策的持續「髮夾彎」將打亂全球布局節奏，研發資金恐被法律與合規成本吃掉，拖累台灣的技術領先優勢。儘管最高法院裁定違憲，但川普隨即宣布改採《1974 年貿易法》等法源反擊，並曾公開指責「台灣偷走美國晶片產業」。這番言論讓台灣內部憂慮升級，擔心未來台灣的半導體與AI硬體可能被納入《232 條款》或《301 條款》的單獨打擊名單。《政客爽》狠酸「美國最高法院宣判川普關稅政策違憲，所以台積電是不是白送了？」