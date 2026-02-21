我是廣告 請繼續往下閱讀

美國ESPN球評Kendrick Perkins最近一個關鍵評論，「活塞後衛Cade Cunningham表現和帶隊能力已經排進聯盟前五，他可以取代Luka Doncic。」在Kendrick Perkins眼中，聯盟前五球星除了雷霆後衛SGA、金塊中鋒Nikola Jokic、公鹿前鋒Giannis Antetokounmpo，接下來就是Cade Cunningham。上半季看活塞戰績一飛沖天，在東區獨霸一方，看著Cade Cunningham不斷打出生涯高光表演，他的三分還是不靈光，三分命中率只有3成35，但其他所有表現和帶隊能力接近「完美」。Cade Cunningham場均9.7次助攻，198公分控球前鋒身材對位非常LeBron。Cade Cunningham在場上經常一個輾壓兩個防守球員，突破三個防守層次，甚至經常展現一個打五個單打能力。Cade Cunningham從來不是得分第一，投籃為先的控球，生涯第五季Cade Cunningham在攻防拿捏和閱讀比賽能力上更清晰精準，保持攻擊籃框侵略性和進攻企圖，為自己和隊友創造更多出手機會和空間。今年看Cade Cunningham比賽真是享受，儘管我一直認為季後賽Cade Cunningham的三分不靈光罩門會被放大，活塞團隊只有3成5三分命中率，最準最穩三分射手只有一個Duncan Robinson三分命中率4成，季後賽活塞在半場進攻和窒息防守壓力下，活塞戰力勢必七折八扣。我並不看好活塞在東區季後賽前景，因為Cade Cunningham的三分不靈光，團隊三分和空間罩門也會在季後賽被放大，但這一切都還沒發生，活塞依舊一路在贏球，穩穩站在東區第一，本季三勝尼克就是最完美展示和實力證明。或許我是錯的，Cade Cunningham有能力在季後賽證明更多。我更喜歡Kendrick Perkins給Cade Cunningham的評論和定位。在帶隊能力和比賽影響力、帶隊成績、打法球路上，Cade Cunningham確實比Luka Doncic更有魅力和效率，Cade更不黏球、不霸佔太多球權時間，在進攻端決策更快更精準。防守是Luka Doncic生涯一直無法克服短板，這沒辦法，Cade Cunningham儘管不是精英防守級別，他在場上和球隊要做的工作很多很多，但在防守表現和投入，Cade已經無可挑剔。我也會把Cade擺進聯盟前五球星，Cade排名和帶隊能力已經在Luka之上。Luka Doncic一直很棒，但也一直缺少那一點點突破，更快決策、更好防守、更多個人數據之外的證明、帶領球隊打出更精英表現和戰績。