▲白冰冰（左2）邀請阿基師（中）到節目擔任主廚，全場歌手、主持人歡聚圍爐。（圖／民視提供）

阿基師淡出5年現況曝光！白冰冰出手豪氣辦桌

▲阿基師（左）回歸廚師本業，目前於福容大飯店擔任主廚。（圖／民視提供）

阿基師婚外情重創形象！專心任主廚不敢退休

73歲料理名廚阿基師（鄭衍基）過去因婚外情形象受創，2020年12月離開主持了15年的《型男大主廚》，回歸廚師本業，日前受邀登上白冰冰（中）的節目《超級冰冰Show》，應景農曆春節假期，白冰冰直接請了阿基師到攝影棚辦桌，在福容大飯店全力支持下，所有圍爐的桌子、椅子與餐具全都運到攝影棚，阿基師帶來「獨佔鰲頭」、「佛跳牆」等拿手好菜，全場歌手、主持人歡聚圍爐，場面溫馨熱鬧。白冰冰、陽帆等主持《超級冰冰Show》，本週播出特別橋段「年初五歡喜大團圓」，請了阿基師到攝影棚辦桌，在福容大飯店全力支持下，所有圍爐的桌子、椅子與餐具全都運到攝影棚，阿基師帶來「獨佔鰲頭」、「佛跳牆」等拿手好菜，要來祝福觀眾，更直接在棚裡讓歌手們一起圍爐大啖他的料理，場面熱鬧歡快。除了阿基師外，謝雷也登上節目，一出場演唱〈青春嶺〉經典好歌，白冰冰讚嘆對方：「真是太恐怖！永遠看不出年紀，跟年輕一輩的唱歌都不降key！」謝雷同時展現傳承精神，帶領陳思瑋、曾瑋中、明亮演唱〈酒國英雄〉，氣勢十足，再與陳思安演唱〈迎春花〉，讓觀眾聽得如癡如醉，大年團聚熱鬧氛圍相當溫馨。提到阿基師從電視圈淡出始末，現年73歲的他，當年被拍到和熟女粉絲進出汽車旅館，開記者會澄清雙方交情，表示嘴對嘴接吻只是國際禮儀，更態度淡然地說：「我只是接招而已，就嘴巴啵一下而已。」此事重創阿基師形象，2020年他最後一次錄《型男大主廚》後就淡出，轉當福容飯店的行政總主廚兼顧問，去年受訪時，阿基師透露自己於5間學校任教，工作依舊忙碌，笑說目前還不敢退休，持續掙錢。