▲沈玉琳（右）住院治療半年，已經做完4階段療程，無須骨髓移植，狀況也恢復得不錯，可見他身形變得圓潤許多。（圖／11點熱吵店臉書）

▲去年底，芽芽（右）替沈玉琳慶祝58歲生日，還獻上一吻，畫面相當甜蜜。（圖／沈玉琳的御琳軍臉書）

58歲主持人沈玉琳去年7月底感到身體不適，就醫檢查後確診罹患血癌，他隨即全面停工，專心養病，雖然半年來已經做完4階段療程，無須骨髓移植，狀況也恢復得不錯，但沈玉琳依舊以向醫院請假的方式，回家過年陪妻小，本人也透露，現在只要結束抗生素療程，即可辦理出院手續。上個月，好友去醫院探望沈玉琳，見到對方氣色很好，原本凹陷的臉頰變得圓潤，據《TVBS新聞網》報導，沈玉琳住院期間胖了8公斤，然而，因為還有一個抗生素的療程尚未結束，所以過幾天才會正式辦理出院，年節這幾天都是用請假的方式回家過年，返家後也沒出門，都在家陪老婆、女兒。日前，沈玉琳表示，目前已經完成4個癌症療程，醫師認為他不用接受骨髓移植，之後每個月回診一次，定期追蹤驗血報告，生活飲食沒有特別限制，就是睡眠品質要好、營養要均衡，他也抱持正向的態度說：「心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息。」沈玉琳比老婆芽芽大17歲，與女兒更是差了48歲，他曾經說，按照常理來講，自己一定會比妻女早走，所以有時候教芽芽做事時，口吻會比較嚴肅，很希望把自己所會的東西都教給芽芽。為了妻女，沈玉琳經常沒日沒夜的工作，他2022年受訪時就坦言，自己想賺到至少10億元留給芽芽和女兒，想讓她們可以一輩子不愁吃穿，自己才能安心，沈玉琳當時開玩笑地說：「好險我是生女兒，因為女兒要富養，如果是生兒子，我可能就要裝窮了！」