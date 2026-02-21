我是廣告 請繼續往下閱讀

73歲曾姓白髮婦人，因去年在台北捷運車廂內與「Fumi阿姨」爆發讓位衝突，一度被外界貼上標籤、成為網路熱議人物；如今她再度現身法庭，卻已判若兩人。家屬透露，她雙眼幾近失明、行動遲緩，甚至直言自從被踹飛後「再也不敢搭捷運」，改以公車代步。昔日車廂衝突畫面仍在網路流傳，當事人身心狀況卻已出現劇烈變化。事實上，曾婦在2025年2月4日下午1時30分許，搭乘台北捷運中和新蘆線時，因不滿李姓父女未讓博愛座，持雨傘敲擊女童右腿，造成女童右側小腿挫傷。檢方依《兒童及少年福利與權益保障法》成年人故意對兒童犯傷害罪起訴，全案近日開庭審理。據《壹蘋新聞網》報導，曾婦出庭時神情呆滯、口齒不清，身形明顯消瘦，肢體僵硬。家屬指出，她目前戴上矯正眼鏡視力僅0.1，幾乎失明，且因罹患類風濕性關節炎，雙手行動能力大不如前，重要財物如提款卡等皆交由家人代為保管。家屬進一步表示，在與Fumi阿姨爆發衝突後不久，曾婦曾被強制住院60日，並被診斷患有精神分裂症，期間多次接受「善思達」針劑治療。家屬懷疑，其目前的身體與精神狀況，可能與藥物副作用有關。曾婦也在庭上自陳，自去年9月衝突事件後，心理陰影揮之不去，已不敢再搭捷運。回顧2025年9月29日下午4時許，曾婦於捷運車廂內要求Fumi阿姨讓出優先席，雙方爆發激烈口角。過程中，曾婦多次以裝有金屬容器的提袋敲打對方膝部；Fumi阿姨隨即將手中物品交予旁人，抬腳踹向曾婦，導致其瞬間跌坐對面空位，畫面在網路瘋傳，也引發社會對優先席禮讓與正當防衛界線的討論。如今案件持續審理中，曾婦的身心變化，也讓這場原本被視為「讓座風波」的衝突，添上一層更複雜的社會與醫療爭議。