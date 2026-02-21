我是廣告 請繼續往下閱讀

聯發科技執行長蔡力行日前在ISSCC國際固態電路會議演講，探討了半導體產業如何跟上日益激增的AI 運算需求。他指出，「能源牆」（Energy Wall）問題，電力供應成長不快，但是資料中心建設速度驚人，未來即將撞上這堵牆。他也向台下喊話，10年內透過頻寬密度等提升，要把每瓦性能提升100倍。蔡力行除夕（16日）登上ISSCC演講，他表示，AI並非新概念，但直到擁有充足算力、生成式AI出現後漸蓬勃，現在運算能力已經呈現指數級增長，就算每18個月提升2倍都已經不夠用。雲端服務供應商（CSP）的資本支出將保持25%的年複合增長率，同時也堆動半導體產業，迎來年複合成長率16%的營收巨額成長。然而，電力發展卻沒有同步激增。蔡力行說，「能源牆」危機已經迫在眉睫， 一個數據中心的耗電量約為500 MW；只要兩個數據中心（1GW）的電力即足夠供給如舊金山等大城市的一日所需。他認為，未來重點應是「機櫃」表現，若不進行架構與材料上的重大創新，能源供應將成為限制AI發展的天花板。蔡力行指出，下一個十年半導體技術指標的目標與願景，分別為光罩尺寸突破 40 倍 （40x Bigger Reticle Size）、頻寬密度提升 20 倍 （20x Higher Bandwidth Density）、電源與散熱密度提升 20 倍 （20x Better Power Delivery Density）、運算效能每瓦效提升 100 倍 （100x Performance per Watt）。