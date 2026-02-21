美國最高等法院昨（20）日晚間判決美國總統川普所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅措施違憲，近一年所實施的對等關稅也無疾而終，但川普並未放棄對各國課徵關稅的想法，而是回歸到「法制化」作法，目前可用的手段包括，美國《貿易法》第122、201 和301 條以及1930 年《關稅法》第338 條，但啟動條件不一，也不會像是先前「想調就調」。
川普上任後為了改善財政以及美國國內就業，開啟「美國優先政策」（America First），企圖吸引大規模製造業回流到美國生產，促進國內製造業復甦。
但有別於拜登時期透過優惠措施吸引廠商回流，川普採取對其他國家課徵對等關稅，強迫各廠商必須回來美國本土生產來免除關稅；其次，川普也利用對等關稅與各國進行貿易談判，改善美國與其他國家的貿易僵局，要求各國必須開放市場。
然而，美國聯邦最高法院昨夜判決，大法官以 6 比 3 票數裁定，不得引用 IEEPA 作為課徵對等關稅和芬太尼關稅的法源依據。川普也隨即召開記者會，表明自己對於判決不滿，並且重申會透過其他手段來課徵關稅。
回到我國，台灣近期才與美國簽訂台美對等貿易協定（ART），爭取到15%不疊加關稅，但必須要承擔開放市場，2500億美元的赴美投資，以及2500億美元的政府信保；即便尚無法確定台美貿易協定是否會有延續可能，但美國最高法院推翻關稅法源，預料會成為立法院是否同意的攻防議題。
以下是針對美國《貿易法》第122、201 和301 條，以及1930 年《關稅法》第338 條規範整理。
《貿易法》第122條（Section 122 of the Trade Act of 1974）
美國《貿易法》第122條啟動條件是由美國總統直接發布，主要應對大規模且嚴重的美國國際收支逆差、防止美元貶值，或與他國合作修正國際支付失衡，針對臨時進口附加費不超過 15%，可廣泛適用於所有或特定類別的進口產品。
雖然該第122條可由總統直接宣布，不需行政機關檢查，但是期限不得超過150天，必須經由美國國會才得以延長。
《貿易法》第201條（Section 201 of the Trade Act of 1974）
由美國聯邦政府獨立機關美國國際貿易委員會（ITC）啟動調查，啟動條件是由產業提出申訴，認為國外產品進口激增導致美國國內產業遭受嚴重損害；不同於反傾銷針對不公平貿易行為，201 條款主要針對未違規但數量激增的進口品，屬於全球防衛機制。
201條款對全球性適用，不一定是針對特定國家，通常為特定受損產業的產品。當 ITC 完成約 120 至 150 天的調查並提出建議後，總統須於 60 天內決定是否採取行動。
該條款最高可加徵 50%關稅或設定配額，實施逾1年後，總統必須在實施期間以規律的時間間隔（通常是每年）逐步放寬或減少該措施的強度。舉例來說，當第一年課徵 30%，第二年可能降至 25%，依此類推。
《貿易法》第301條（Section 301 of the Trade Act of 1974）
《貿易法》第301條啟動條件為外國違反貿易協定或採取「不合理、歧視性」做法限制美國商務，造成美國商務損失，往往是針對特定國家、特定貿易做法或特定產業的產品，藉由關稅補償美國商務受到的負擔，法條未設定稅率上限 。
該調查是由 美國貿易代表署（USTR）主導調查 ，通常為 12 個月，需與外國政府磋商，行動通常 4 年後自動終止除非申請延續 。
《關稅法》第338 條（Section 338 of the Tariff Act of 1930）
同樣是針對其他國家對美國商務採取「歧視性」作法做出應對，可由總統直接宣布，可要求關稅最高達50%；若歧視持續，可全面禁止進口。
但因為該法條過於強硬，恐會引起其他國家反彈或違反世界貿易組織（WTO）規定，迄今為止尚無使用過。
總結而言，第301 條因不設稅率上限且針對性強，常被視為美國最強大的貿易報復武器；第 201 條屬於不預設違規前提的全球防衛及產業保護手段。
而第 122 條與第 338 條賦予總統極大的直接行動權，無需經過繁瑣的跨部會調查即可快速啟動，但前者受 150 天的時間限制 。
