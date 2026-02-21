我是廣告 請繼續往下閱讀

回到我國，台灣近期才與美國簽訂台美對等貿易協定（ART），爭取到15%不疊加關稅，但必須要承擔開放市場，2500億美元的赴美投資，以及2500億美元的政府信保；即便尚無法確定台美貿易協定是否會有延續可能，但美國最高法院推翻關稅法源，預料會成為立法院是否同意的攻防議題。

▲資料來源：記者鍾泓良採訪整理 圖／Google NotebookLM生成

《貿易法》第122條（Section 122 of the Trade Act of 1974）

《貿易法》第201條（Section 201 of the Trade Act of 1974）

《貿易法》第301條（Section 301 of the Trade Act of 1974）

《關稅法》第338 條（Section 338 of the Tariff Act of 1930）

美國最高等法院昨（20）日晚間判決美國總統川普所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅措施違憲，近一年所實施的對等關稅也無疾而終，但川普並未放棄對各國課徵關稅的想法，而是回歸到「法制化」作法，目前可用的手段包括，美國《貿易法》第122、201 和301 條以及1930 年《關稅法》第338 條，但啟動條件不一，也不會像是先前「想調就調」。川普上任後為了改善財政以及美國國內就業，開啟「美國優先政策」（America First），企圖吸引大規模製造業回流到美國生產，促進國內製造業復甦。但有別於拜登時期透過優惠措施吸引廠商回流，川普採取對其他國家課徵對等關稅，強迫各廠商必須回來美國本土生產來免除關稅；其次，川普也利用對等關稅與各國進行貿易談判，改善美國與其他國家的貿易僵局，要求各國必須開放市場。然而，美國聯邦最高法院昨夜判決，大法官以 6 比 3 票數裁定，不得引用 IEEPA 作為課徵對等關稅和芬太尼關稅的法源依據。川普也隨即召開記者會，表明自己對於判決不滿，並且重申會透過其他手段來課徵關稅。以下是針對美國《貿易法》第122、201 和301 條，以及1930 年《關稅法》第338 條規範整理。美國《貿易法》第122條啟動條件是由美國總統直接發布，主要應對大規模且嚴重的美國國際收支逆差、防止美元貶值，或與他國合作修正國際支付失衡，針對臨時進口附加費不超過 15%，可廣泛適用於所有或特定類別的進口產品。雖然該第122條可由總統直接宣布，不需行政機關檢查，但是期限不得超過150天，必須經由美國國會才得以延長。由美國聯邦政府獨立機關美國國際貿易委員會（ITC）啟動調查，啟動條件是由產業提出申訴，認為國外產品進口激增導致美國國內產業遭受嚴重損害；不同於反傾銷針對不公平貿易行為，201 條款主要針對未違規但數量激增的進口品，屬於全球防衛機制。201條款對全球性適用，不一定是針對特定國家，通常為特定受損產業的產品。當 ITC 完成約 120 至 150 天的調查並提出建議後，總統須於 60 天內決定是否採取行動。該條款最高可加徵 50%關稅或設定配額，實施逾1年後，總統必須在實施期間以規律的時間間隔（通常是每年）逐步放寬或減少該措施的強度。舉例來說，當第一年課徵 30%，第二年可能降至 25%，依此類推。《貿易法》第301條啟動條件為外國違反貿易協定或採取「不合理、歧視性」做法限制美國商務，造成美國商務損失，往往是針對特定國家、特定貿易做法或特定產業的產品，藉由關稅補償美國商務受到的負擔，法條未設定稅率上限 。該調查是由 美國貿易代表署（USTR）主導調查 ，通常為 12 個月，需與外國政府磋商，行動通常 4 年後自動終止除非申請延續 。同樣是針對其他國家對美國商務採取「歧視性」作法做出應對，可由總統直接宣布，可要求關稅最高達50%；若歧視持續，可全面禁止進口。但因為該法條過於強硬，恐會引起其他國家反彈或違反世界貿易組織（WTO）規定，迄今為止尚無使用過。總結而言，第301 條因不設稅率上限且針對性強，常被視為美國最強大的貿易報復武器；第 201 條屬於不預設違規前提的全球防衛及產業保護手段。而第 122 條與第 338 條賦予總統極大的直接行動權，無需經過繁瑣的跨部會調查即可快速啟動，但前者受 150 天的時間限制 。