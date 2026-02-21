我是廣告 請繼續往下閱讀

重製《惡魔靈魂》廣受好評！Bluepoint Games被收購4年就關閉

▲索尼2021年9月收購藍點遊戲，當時的祝賀圖片在6月份就被PlayStation日本分公司提前誤發。（圖／X@PlayStation）

《戰神》新作胎死腹中！重製大師Bluepoint將成為歷史

全球遊戲產業又有震撼消息！Sony遊戲事業體PlayStation Studios近期宣布，將在3月份關閉旗下開發團隊藍點工作室（Bluepoint Games ），而PlayStation Studios執行長Hermen Hulst於內部信件中說明，強調因開發成本上升、產業成長趨緩及經濟壓力，導致遊戲製作難以永續，約有70名員工將受到影響。Bluepoint Games自2006年於美國德州奧斯汀成立，以開發高品質重製遊戲聞名。2021年9月底成為Sony旗下工作室。自被Sony的PlayStation Studios收購後，Bluepoint Games也迅速交出成績，先後推出惡魔靈魂重製版（Demon's Souls）、《Uncharted: Legacy of Thieves Collection》等作品，廣受玩家及業界讚譽。2022年更參與《戰神：諸神黃昏》（God of War Ragnarök）的聯合開發，成為PlayStation平台的重要開發力量。但根據彭博社報導，近年受開發成本不斷增加、玩家行為變化及整體經濟壓力影響，Sony在近期業務審查後，做出將於3月份關閉Bluepoint Games的艱難決定，僅被收購4年工作室就關閉，成為歷史。根據Hermen Hulst寄給內部人員的信件指出，儘管工作室具備非凡才華，但面對開發成本攀升、行業增速放緩以及總體經濟逆風，公司必須持續調整與進化，以確保長期永續發展。Bluepoint工作室曾被玩家封為，在被Sony收購前就曾協助重製戰神、旺達與巨像、潛龍諜影等知名IP，被收購之後，2020年主導惡魔靈魂 重製版（Demon's Souls）重製版廣受好評，但後續進入轉型期卻屢屢受挫。團隊原計畫開發一款以《戰神》為基礎的服務型遊戲，但因Sony策略調整與大幅裁撤，該計畫於2025年1月取消。此後雖曾討論新專案方向，最終仍無緣問世，Bluepoint Games也將於3月正式劃下句點。許多玩家原本也期待，《血源詛咒》（Bloodborne）若有機會推出重製版，很有可能由Bluepoint操刀，可以對遊戲內容感到放心，如今希望宣告破滅，也讓大批粉絲感到不捨。